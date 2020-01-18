機車坐墊遭刮花！女大生見「王」字傻眼　兇手留字條：別生氣～她怒PO網揪兇

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄一對大學生情侶日前將機車停在租屋處樓下騎樓，遭不明人士刮壞機車坐墊，犯嫌事後還留下字條，「請問是王OO的人嗎，請他不要生氣了」，讓女學生感到相當莫名，氣憤將監視器畫面PO上網請求廣大的網友們一起找兇手。警方18日上午已將蔡姓嫌疑人逮捕到案了解實情，對於為何要無故刮壞別人坐墊，蔡姓嫌犯僅表示，「我心情不好」。

▲高雄大學生情侶將機車停放租屋處樓下騎樓，遭不明人士莫名刮花機車坐墊。（圖／翻攝「爆料公社」）

1月13日上午7點多，1名頭戴安全帽、身材魁武的灰衣男子，左手拿手機一邊講電話，一邊走向一輛停放騎樓下的藍色機車，接著他直接跨坐上方拿出不明尖銳物開始用力亂割，隨後便步行離開。

女大生氣憤將這段監視器畫面PO上「爆料公社」，要廣大網友幫忙找兇手。她表示，男友機車坐墊已經被分次破壞多回，直到這次犯嫌割出一個完整「王」字，才驚覺有異，同時自嘲，「是我們太後知後覺嗎」，而犯嫌事後還留下字條，「請問是王OO的人嗎，請他不要生氣了」，下方還留有一電話號碼及署名，經回電，女大生懷疑嫌犯是一名中年男子。

▲嫌犯都會在機車上留下紙條。（圖／翻攝「爆料公社」）

警方獲報後，立刻調閱監視器畫面，並循線將1名蔡姓嫌疑人帶回派出所。據了解，蔡男並不認識大學生情侶檔，對於自己去亂割坐墊僅表示，「我心情不好」，沒有其他更具體原因。目前警方不排除蔡男有精神上疾病，後續一旦確認犯行屬實，會立即將他依法送辦。

▲▼高雄大學生情侶將機車停放租屋處樓下騎樓，遭不明人士莫名刮花機車坐墊。（圖／翻攝「爆料公社」）

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