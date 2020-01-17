東勢「新丁粄節」大年初六熱鬧登場　客家山城總動員

▲東勢新丁粄節將在大年初六熱鬧登場。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

連續12年被行政院客委會列為「客庄十二大節慶之一」，也是全國唯一「大埔腔語系」客家節慶活動的台中市東勢新丁粄節將在2月8、9日熱鬧展開，東勢區長翁培真表示，新丁粄節本來就是民間自發的活動，因此今年所有的活動都是由民眾當主角，歡迎來東勢體驗客家人的熱情和、美食和文化。

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▲東勢區長翁培真歡迎大家來作客。（圖／記者鄧木卿攝）

新丁粄外型與紅龜粿相似，是客家人的米食文化，早期在家中添丁時、元宵節時製作向神明還願，現在演變成東勢地區客家人過元宵節的一大特色，今年「東勢新丁粄節」將於2月8日、9日盛大展開，有歡慶踩街、廟宇團體拼大粄比賽、新丁粄展示、客家特色產業展售等系列活動。

▲幼稚園小朋友打扮可愛，開心表演。（圖／記者鄧木卿攝）

東勢區長翁培真表示，由3千個客家彩繪燈籠布置而成的「燈龍迷宮」，會在鯉魚伯公公園展出，展期自即日起至2月23日止，是在地彩繪燈籠老師指導社區關懷據點，加上各國中小學、幼兒園等師生共同製作，期望各式各樣的彩繪燈籠及其他光環境裝置藝術能成為東勢新亮點，吸引更多人來訪。

▲燈龍迷宮由3千個燈籠打造而成。（圖／記者鄧木卿攝）

翁培真說，1月30日也就是大年初六將邀請榮興客家採茶劇團，表演「開庄大戲－討個哺娘好過年」傳統戲曲為新丁粄節暖場，2月8日、9日則安排「歡慶踩街」表演活動，邀請在地表演團隊共襄盛舉，還有擲筊獲得大粄或新丁粄等客家美食的「擲筊祈福求大粄儀式」，以及拚大粄比賽、120斤傳統新丁粄展示。

翁說，新丁粄節已流傳百年，一直是客家大事，今年除了特色產業展售外，文化街上還有25個媽媽教室踩街表演，活動全部百分百都是在地團體，希望讓民眾感受藝術氛圍，活絡新丁粄節與地方經濟。

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