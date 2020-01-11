南山人壽2019年12月再虧損36億！全年累計獲利339億元「仍創歷史新高」

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽公布2019年12月自結獲利，12月單月合併新契約保費約90億元，總保費約404億元，自結損失約為36億元，每股盈餘（EPS）為2.81元。儘管11月、12月連續虧損，南山人壽表示，2019年度獲利目標已達成，累計全年稅後純益仍達339億元，創下成立50多年來獲利新高。

南山人壽表示，2019年12月合併新契約保費為90億元，較2018年同期新契約保費衰退40%，不過業績動能貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品持續有穩定銷售量；全年來看，已達成2019年度獲利目標，累計全年稅後淨利339億元，較2018年大幅成長28%，全年度獲利創下歷史新高。

為未來可能的巿場波動預作準備，南山人壽指出，秉持穩健經營原則，在2019年12月調整資產品質，並增提外匯價格變動準備金20億元，以厚實公司對匯率波動的抵禦能力及提高外匯管理的彈性。

另一方面，南山產物2019年12月持續穩定成長，總保費收入達4.97億元，較去年同期增加20%。其中，個人險簽單保費收入為3.87億元，較去年同期成長22%，主要原因為去年推出「車禍理賠快速受理」服務，帶動業績成長。