西班牙化工廠爆炸…「1噸重」金屬被炸飛3km外！擊中住宅1男身亡

▲西班牙塔拉戈那(Tarragona)的IQOXE化工廠爆炸。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

西班牙加泰隆尼亞自治區日前發生爆炸,強大的爆炸威力,讓遠在3公里外的住家被重達1噸的金屬板擊中,部分建物坍塌後造成一名住戶身亡。當地居民表示,意外發生時,看到一顆「巨大的火球」劃過天際,接著就看到這顆火球打中一棟大樓。

BBC報導指出,位在加泰隆尼亞自治區塔拉戈那(Torreforta)的IQOXE化工廠,在當地時間14日晚間18時40分左右發生爆炸,造成場內2人身亡、8人受傷。強大的爆炸威力也讓工廠內一塊重達1噸的金屬板被炸飛,當地居民表示,意外發生當下看到一顆巨大的火球劃過天空,就像是炸彈一樣。而這塊金屬板也不偏不倚砸在距離工廠3公里遠的一棟大樓,造成部分大樓建築坍塌,也導致一名男性住戶因此身亡。

這間工廠專門生產可用於殺蟲劑、消毒用品的環氧乙烷(Ethylene oxide),以及用來製造塑膠的環氧丙烷(Propylene oxide),兩者都是極易燃的化學物質;數十名消防人員直到15日才撲滅火勢。

加泰隆尼亞自治區政府主席托拉(Quim Torra)表示,目前無有毒氣體外洩的問題,民眾可以放心;西班牙總理佩德羅(Pedro Sanchez)則在事故後立即指示,須對災區提供「必要支援」。

Earlier this evening a massive explosion and fire occurred at a chemical plant in the Spanish port city of #Tarragona . 1 person died and 8 were injured.#España #Cataloniapic.twitter.com/WsqtgIROyL