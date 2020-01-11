快訊／嘉義市立委　民進黨王美惠自行宣布當選

▲嘉義市立委民進黨候選人王美惠自行宣布當選。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者路皓惟／綜合報導

2020年第10屆立法委員選舉，嘉義市選區立委8人搶攻1席，目前開票進入尾聲階段，民進黨立委候選人王美惠於晚間6點40分於競選總部自行宣布當選，得票數破5萬票。(正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。)

嘉義市選舉區，範圍為嘉義市全境，選舉人數近21萬人。綠營支持者於今日下午陸續前往傅大偉競選總部，隨著人潮越來越多，現場氣氛也開始高漲，認真關注選區開票情況。

自下午4點開票後，王美惠票數就取得領先，但差距不大，領先國民黨傅大偉約都在300票左右，於5時30分左右，王美惠得票數率先破1萬，逐漸拉開領先差距；隨後到5時45分左右，王美惠票數突破3萬票，領先票數來到1萬多票。

而在王美惠的競選總部現場，綠營支持者看到王美惠一路領先，氣氛相當激昂，隨著領先差距也越拉越大，現場競總氣氛也衝到最高點，根據王美惠競選總部統計，晚間6點40分得票數破5萬4千票，王美惠在競總自行宣布當選。

民進黨王美惠至今連任4屆嘉義市議員，並且連續3屆拿下西區暨全市市議員選舉最高票，今年是他第一次選立委就當選嘉義市立委，而她也被選民封為「機車族」議員，平時靠著一部機車勤跑基層服務市民。

王美惠先前在政見發表會上表示，未來將爭取鐵路高架化，「零自籌款」以降低財政負擔，挹注市政建設經費，重視社會弱勢，並替青年爭取創業基金，放寬創業貸款限制，以及爭取整頓嘉市環境空間，拆除嘉義舊監獄周邊老舊圍籬，並力促國防部等中央單位開發建國二村都市計畫區。

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