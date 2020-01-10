幫李旻蔚站台　柯文哲諷余天：選後民進黨一定排閒差給他領乾薪

▲民眾黨主席柯文哲陪同不分區立委候選人黃靜瑩、黨籍立委參選人李旻蔚搭乘戰車掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選進入最後倒數，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲10日再度來到三重，幫子弟兵李旻蔚輔選，把握最後機會拉抬聲勢。面對選前最後掃街機會，柯文哲受訪時大讚李旻蔚，接著左酸藍營對手「演很大」，右諷民進黨候選人余天「可以退休了」，做個什麼公視華視的董事長，這樣比較輕鬆，「一定有的不用怕」。

宣布領軍投入立委選舉後，柯文哲多次前來三重幫李旻蔚站台，次數之多居雙北柯家軍之冠，10日受訪時表示，「有可能當選當然要全力支持」，稱李年輕，在自家區域立委裡算很沉穩，不如一般年輕人浮浮躁躁，講話很穩，可能她在政壇以經歷練當助理8、9年有差，所以台風很穩。

柯文哲笑說，記者突然亂問題目，自己是因為被鯊魚咬習慣還會閃，「她都不用閃，蠻厲害的，大將之風，就是值得培養的年輕人」。

至於李旻蔚的對手李翁月娥指控李發黑函，還請出孫子下跪大打悲情牌，柯文哲酸，以前盧修一跪下去大家很感動，可是你叫小孩子跪下去是在演哪一齣？我如果是當事人看一定尷尬。柯說，過去盧修一是癌症末期，沒辦法選了拜託大家投給蘇貞昌，外人看了好感動，「小孩子下跪是在幹嘛？演過頭，不是跪一定有效，演過頭」，接著不忘稱讚只有李旻蔚是正面。

柯文哲說，李旻蔚一定要上，第一正面、年輕、台風穩健，而且絕對不是那種素人，選上馬上會服務，在地也看得到，「我是不好意思講余天，以後一定安排他有職務，他其實可以退休了，做個什麼公視華視的董事長，這樣比較輕鬆，一定有的不用怕」，稱未來民進黨執政，一定安排一個閒差給他領乾薪。