前股市大亨之女霸住旅館　房間搞成垃圾堆「沒地方走路」網驚呆

圖文／CTWANT

股市名人雷伯龍的女兒雷霏，過去多次霸佔旅館爭議不斷，還被新北市旅館公會列為黑名單，沒想到她最近又被旅館業者出面爆料，指她這次強行佔住3個多月，房間惡臭影響其他房客，也不讓清潔人員進去打掃，就連警察到場處理也沒輒，業者最後只能無奈將畫面PO網，希望大家幫他們想想辦法。

業者在臉書《爆料公社》上指出，提到這位雷小姐（指雷霏），從去年9月9日來我們旅館住宿，期間希望她退房但卻沒有辦法，且房間已經惡臭，她也不讓我們進去打掃，連警察也沒輒，常常一不開心就打電話給警察，警察都要我們不要給她住了。

業者發文還提到，這陣子雷小姐似乎憂鬱症發作，一直說冷氣自動開啟，然後拿水桶潑我們的走廊和樓梯，還騷擾其他房客，甚至動不動就說要自殺，詢問律師說要趕她走也不可能這麼快，我們全部的人都快精神耗弱。

業者指出，已經找律師打訴訟，而只是前幾天，她半夜出門，「回來又丟錢給櫃台阿姨，阿姨不收，她又報警說阿姨不收她錢；然後又說她房間的珠寶不見，搞的阿姨們壓力都很大」。業者無奈表示，實在是求助無門，才會上網詢問看看，希望之前被住過的旅店，能跟他們聯絡，看看有無其他（合法）的方式可以先趕她走。

貼文一PO出後，網友們看見雷霏把旅館房間住成「垃圾堆」當場傻眼，直呼「根本住在垃圾堆」、「這種環境還可以住人？」、「根本快看不到地板」。有網友建議「直接將她抬走」、「請黑道處理吧」，但也有人提醒業者「合法就是要等了」。

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