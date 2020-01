自家人也怒了…川普簡報「侮辱憲法」　共和黨議員痛批：史上最爛

▲國防部長艾斯培(左)與參謀長聯席會議主席麥利(右)出席閉門簡報會議。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普8日向國會參眾兩院舉行閉門保密簡報會議,試圖說明美國對伊朗進行空襲的決定。會議結束後,除了民主黨決定展開表決,限制川普軍事權力之外,就連共和黨人士也對此感到憤怒。肯塔基州參議員保羅說,這種簡報如同侮辱憲法;猶他州共和黨參議員麥克·李也表示,這是他9年議員生涯中,看過最糟糕的一次軍事簡報,他們將會倒戈支持民主黨提出的《戰爭權力法》。

保羅(Rand Paul)接受CNN訪問時指出,這次簡報會議簡直是對憲法的侮辱,「我們沒有得到任何關於襲擊的具體消息,簡單來說,這些東西我都在報紙上看過了,我沒有得知這以外的其他東西」、「我將會支持這項『戰爭權力』解決方案,我想我們需要談論如何分化權力。」

Sen. @RandPaul on Iran briefing: "They have justified the killing of an Iranian general as being something that Congress gave them permission to do in 2002. That is absurd, that's an insult." pic.twitter.com/ReCWW2Nbm3

麥克·李(Mike Lee)也表示,原訂90分鐘的簡報,政府模糊其詞,沒有交代任何重點,甚至在75分鐘後就離開,「從頭到尾只要我們乖乖的,不要向公眾批判統的行為,這真的太瘋狂了」、「我們收到的只是匆匆的通知,這種塘塞的簡報我們是部會接受的。」麥克·李還說,這是他9年議員生涯中,看過最糟糕的一次軍事簡報,所以他和保羅都選擇倒戈支持民主黨提出的《戰爭權力法》。

.@SenMikeLee

: "It is not acceptable for officials within the executive branch of government…to come in and tell us that we can't debate and discuss the appropriateness of military intervention against Iran. It's un-American. It's unconstitutional and it's wrong." pic.twitter.com/fVSE6b3EM0