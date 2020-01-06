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墳墓韓國草都枯死！他「浴缸淹屍、衣櫥吊死」殘殺老闆娘母子　阿公突起乩預言破案日

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▲凶手劉華崑用浴巾綑綁前老闆娘，並將她勒斃，甚至猥褻屍體。

圖文／鏡週刊

2003年8月13日，台南新化發生一起母子雙屍命案，37歲的女屋主被發現手腳遭毛巾反綁，陳屍在裝滿水的浴缸中，她的6歲兒子也遭殺害，吊死在衣櫥橫桿上。經調查，死者陳美莉與康姓丈夫在台南新化市場內，有一棟4層樓的透天厝，原本1、2樓用來經營網咖，後來結束營業，康男前往中國大陸經商，陳女與6歲的小兒子住在4樓，另外2個就讀國中的女兒，則與祖父母住在附近。

根據警方調查，凶手是屋主的前員工劉華崑，劉華崑在案發當天凌晨1點半，持螺絲起子及水果刀侵入死者陳美莉的住處準備作案，正打算潛入臥室偷陳的皮夾。不料，陳剛好醒來走出房間，劉即從陳的身後以手肘勒住陳的脖子，將陳壓制在房間的地板上，隨手拿了房內的衣物塞住陳的嘴巴，並且綁住陳的手腳。

劉華崑擔心遭死者的6歲小兒子指認，竟將他綑綁、吊死在衣櫥中。

▲劉華崑擔心遭死者的6歲小兒子指認，竟將他綑綁、吊死在衣櫥中。

這時陳美莉的幼子突然醒來坐起，劉華崑又拿房內衣物綑綁小孩的手腳，並以衣服蒙住嘴巴，母子倆就此無法動彈，也喊叫不了。劉華崑搜到陳的皮夾，抽走7,000元現金後，發現被害人已掙脫綑綁，正偷偷撥打家用電話，於是立即衝上前去阻止，並緊緊勒住陳的頸部，再拿衣物壓住其口、鼻，等到陳不能動彈、沒有掙扎，才慢慢鬆手。

更惡劣的是，劉華崑見陳美莉已倒下十多分鐘未動彈，居然將陳的上衣拉起、褪去褲子，一邊撫摸死者私處，一邊在旁手淫。最後把她抱到浴室浴缸，放水淹過她的頭部，企圖偽裝成溺死。

凶手勒斃陳美莉後，將她泡在裝滿水的浴缸中。（東森新聞提供）

▲凶手勒斃陳美莉後，將她泡在裝滿水的浴缸中。（東森新聞提供）

由於陳美莉的幼子認識劉華崑，劉擔心若放過他，可能會被供出，為了避免東窗事發，決定把小孩滅口，於是將浴巾一端套住男童頸部打成圓圈，再用力拉起，另一端則綁在衣櫥內的橫桿上，將小孩活活吊死。

劉華崑心思縝密，犯案後沒有急著逃走，還將屋內收拾整齊，再將母子的鞋子放入鞋櫃抽屜，並將房內的電風扇及冷氣關閉，走出房間將門關上，故布疑陣，讓人以為母子不在家，最後才離開現場。

原本都會在上學前幫女兒準備早餐的陳美莉遇害當天沒出現，讓女兒覺得奇怪，打電話給母親卻無人接聽，因此找了祖母一起前往母親的住處查看，發現門窗緊閉，無人應門，最後找來鄰居協助，請鎖匠開門，才驚見陳女陳屍浴缸，小兒子的雙手被一條藍色毛巾反綁，再用白色大浴巾吊在長4公尺、木製櫥櫃內的橫桿。

【天堂變態殺人魔5】含冤下葬寸草不生　阿公起乩神預言破案日

▲母子倆慘遭殺害，家人悲痛不已。（東森新聞提供）

新化分局警方到場時，因左鄰右舍試圖搬動屍體救人，又有葬儀社接獲通報處理，命案現場已被嚴重破壞，根本採不到清楚指紋。雖然警方組成專案小組，地毯式找來曾進出1、2樓網咖的鄰居、客人、員工共超過500人，到警局捺指紋、做DNA比對，仍無法突破。

當時的新化分局刑事組長吳金龍回憶，辦案過程中有許多難以解釋的巧合。像是案發當天，死者的父親原本在田裡工作，卻突然起乩，口裡直嚷：「100天能破算警察厲害，超過100天是神明的功勞！」此外，案情膠著、尚未抓到凶手時，下葬2個多月的母子墳墓，寸草不生，原來種植的韓國草也都枯死，家人及附近神壇的師父都認為，因為凶手尚未繩之以法，死者含冤不甘。

【天堂變態殺人魔5】含冤下葬寸草不生　阿公起乩神預言破案日

▲案發後，母子倆的墳墓寸草不生，家人認為是因冤情未申。（東森新聞提供）

家屬為此到處求神問卜，死者先生到一處神壇詢問，問到3個月又6天能夠破案時，獲得7個聖筊，結果剛好在此時，警方通知案情有重大突破，全案最後在死者的百日當天偵破，家屬認為，警察及神明都有功勞。


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