統一烘焙盃優勝出爐！　優勝創意麵包有機會實現小七上架夢

▲統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。

（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，除祭出總獎金20萬元icash儲值金之外，獲獎的作品更有機會於小七上架銷售，並獲得最高長達180天銷售分潤，最終由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。

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第1屆評審團大獎麵包「統一麵包-紫薯QQ」就成功上架小七圓夢，更突破銷售門檻獲得首波分潤獎金。在第1屆創下如此好成績下，第2屆一開放報名即吸引了各地烘焙相關系所報名，在報名的50所學校中脫穎而出入選12強的隊伍，分別來自14所學校，也分佈北、中、南、花東、離島各地，號稱是個全台爭霸的烘焙賽事。各校學生與社團也主動發動集氣應援活動，祝福自己學校選手能成功奪下第2屆「評審團大獎」前進小七，為校爭光！

第2屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」決賽於2020年1月5日上午在中華穀物研究所舉行，來自橫跨七縣市的12強隊伍同場競技，發揮創意巧思。主辦單位也為這優秀的12強隊伍創造出專屬客製化icash卡，讓這些烘焙好手能因參加這次賽事留下美好回憶。決賽過程歷時4小時，最終由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。這2組得獎隊伍的作品不僅創意表現亮眼、風味別於市場既有，獲得評審們一致的肯定及認同。

統一烘焙盃表示這次參賽作品中，處處可見學生們展現絕妙的創意，有許多超乎想像的鹹口味創意麵包，且多數運用在地食材，巧妙搭配將新穎概念一同帶入麵包內，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味，實在令人驚艷。

主辦單位更是開心地表示在這場精彩的校際賽事中，看見了校園學生的烘焙實力，而本屆榮獲「評審團大獎」2款作品將由統一麵包團隊協助進行產品開發與量化的調整，有機會實現小七超商上架銷售，讓學生麵包走出校園，成為烘焙市場上耀眼的明星商品！