　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統一烘焙盃優勝出爐！　優勝創意麵包有機會實現小七上架夢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。
（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，除祭出總獎金20萬元icash儲值金之外，獲獎的作品更有機會於小七上架銷售，並獲得最高長達180天銷售分潤，最終由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。

▲統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

第1屆評審團大獎麵包「統一麵包-紫薯QQ」就成功上架小七圓夢，更突破銷售門檻獲得首波分潤獎金。在第1屆創下如此好成績下，第2屆一開放報名即吸引了各地烘焙相關系所報名，在報名的50所學校中脫穎而出入選12強的隊伍，分別來自14所學校，也分佈北、中、南、花東、離島各地，號稱是個全台爭霸的烘焙賽事。各校學生與社團也主動發動集氣應援活動，祝福自己學校選手能成功奪下第2屆「評審團大獎」前進小七，為校爭光！

▲統一集團統一麵包舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第2屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」決賽於2020年1月5日上午在中華穀物研究所舉行，來自橫跨七縣市的12強隊伍同場競技，發揮創意巧思。主辦單位也為這優秀的12強隊伍創造出專屬客製化icash卡，讓這些烘焙好手能因參加這次賽事留下美好回憶。決賽過程歷時4小時，最終由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。這2組得獎隊伍的作品不僅創意表現亮眼、風味別於市場既有，獲得評審們一致的肯定及認同。

統一烘焙盃表示這次參賽作品中，處處可見學生們展現絕妙的創意，有許多超乎想像的鹹口味創意麵包，且多數運用在地食材，巧妙搭配將新穎概念一同帶入麵包內，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味，實在令人驚艷。

主辦單位更是開心地表示在這場精彩的校際賽事中，看見了校園學生的烘焙實力，而本屆榮獲「評審團大獎」2款作品將由統一麵包團隊協助進行產品開發與量化的調整，有機會實現小七超商上架銷售，讓學生麵包走出校園，成為烘焙市場上耀眼的明星商品！

ET快訊
明道被哥哥債主「追到記者會要錢」！無奈嘆氣：不定時炸彈
明道拖11年閃兵「為家計」　幫哥哥還債：他一直是很好的人
韓國瑜自曝唸放牛班原因　「女同學小腿又白又漂亮」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

台南藥師公會推出新創藥膳養生年菜　融入在地農特產更具特色

台北大稻程延平宮留美碩士道長鄭大謙　過著名符其實「斜槓人生」

統一烘焙盃優勝出爐！　優勝創意麵包有機會實現小七上架夢

「卡管案」滿2年！台大自主聯盟再批政府：動用國家機器封殺

周星馳合體吳孟達？韓國瑜分身客串「相似度100%」　網嗨炸：笑起來超像

宇宙入口就在牆上　3D塗鴉打開你的好奇心黑洞

北花客運、火車大PK！一張圖看懂票價、行車時間　台鐵假日運量估掉2%

文大董事會兩派人馬爭新董事長！教育部要求「共同召集會議」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

台南藥師公會推出新創藥膳養生年菜　融入在地農特產更具特色

台北大稻程延平宮留美碩士道長鄭大謙　過著名符其實「斜槓人生」

統一烘焙盃優勝出爐！　優勝創意麵包有機會實現小七上架夢

「卡管案」滿2年！台大自主聯盟再批政府：動用國家機器封殺

周星馳合體吳孟達？韓國瑜分身客串「相似度100%」　網嗨炸：笑起來超像

宇宙入口就在牆上　3D塗鴉打開你的好奇心黑洞

北花客運、火車大PK！一張圖看懂票價、行車時間　台鐵假日運量估掉2%

文大董事會兩派人馬爭新董事長！教育部要求「共同召集會議」

明道被哥哥債主「追到記者會要錢」！　無奈嘆氣：他是不定時炸彈

金唱片／NU'EST鐘炫談音源風波！　喊話粉絲：要堂堂正正聽我們的音樂

顏擇雅批柯文哲「市政糟糕」：講不出政績就強調自己很會省錢

台灣179選手現身廈馬「以跑會友」　 51歲台北牙醫讚：非常貼心

上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

急報有「狼」偷吃雞！　警全副武裝到場傻眼：很明顯是哈士奇

愛吃滷肉飯「2年胖30kg」！女大生爆肥真相：連月經都不來了

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

美副總統彭斯誤稱「蘇萊曼尼協助911恐攻」遭官方報告打臉

15萬人台南挺小英！蔡英文：比專業、比成績我們團隊都超越633團隊

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」

今年過年冷嗎？專家曝低溫機率

周星馳合體吳孟達？　韓國瑜分身客串「相似度100%」

嬤屍骨未寒　她突昏倒幾年後意外發現：嬤拉我回來

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

嘆台女總被阻止吃冰　美國友人實測驚

假裝「遠房親戚」沒錢認往生父親

網大推涮乃葉！老饕曝本體：咖哩飯好吃

蘇花改全線通車！小車、大車上路攻略

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc妹怒：硬要斜插

更多熱門

相關新聞

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

繼去年引發搶買風潮的黑巧克力慕絲蛋糕後，小七今年又再度攜手GODIVA，獨家推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕，不僅外觀顏色浪漫吸睛，從內到外更可以一次吃到4種口感，11月4日上午11時起全台小七門市開放預購，限量20萬份，同步有1400盒現貨在30間小七限定實體門市開賣，要搶要快。

沙鹿驚見「絕美白色小七」網想朝聖了

沙鹿驚見「絕美白色小七」網想朝聖了

長中高中部參加語文競賽表現亮眼

長中高中部參加語文競賽表現亮眼

新港漁會榮獲農金獎　饒慶鈴頒鑲金獎座

新港漁會榮獲農金獎　饒慶鈴頒鑲金獎座

學生麵包小七熱賣！賺進逾14萬元

學生麵包小七熱賣！賺進逾14萬元

關鍵字：

統一烘焙盃優勝創意麵包小七上架

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

賓士哥停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」！網揭亮點

即／內湖安泰3屍！死者為明道哥哥

更多

最夯影音

更多
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面