【黃寶慧】慧眼看天下／美軍空襲「真主黨旅」　美伊交惡40年緊張再起

新聞節目中心／綜合報導

美軍為了替一名美國承包商之死復仇，29日針對伊拉克及敘利亞境內，親伊朗的武裝民兵組織「真主黨旅」發動空襲，造成至少25人死亡，這使得美國與伊朗之間的緊張關係再起。對此，伊拉克武裝組織揚言將「以牙還牙」，而在31日晚間，伊拉克首都巴格達「綠區」內的美國大使館，就遭到上萬示威者包圍，還一度強行攻入館內的第一層緩衝接待區。3日又傳出，美國總統川普下令空襲伊拉克巴格達國際機場，伊朗少將遭到擊殺。多年來，伊拉克都是美國和伊朗角力的主要場所，隨著美伊關係在毫無對話的僵持下持續惡化，這類衝突如果不慎擦槍走火，都有可能帶來無法挽回的嚴重後果。《慧眼看天下》第84集，邀請到國際事務與戰略研究所副教授李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲ 伊朗少將菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在空襲中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

迎接2020! 全球跨年煙火絢爛奪目

2019年，國際間天災、人禍不少，但從亞洲到歐洲、美洲，絢爛煙火秀加上慶祝活動，民眾還是接力狂歡、迎新年。跨年夜當晚，就有大批民眾擠進紐約時報廣場，就算雨神攪局，也澆不熄民眾熱情；而享負盛名的「雪梨跨年煙火秀」，今年也在爭議聲中，施放了長達12分鐘，讓民眾能暫時放下煩心事、開心迎新。

▼2020澳洲雪梨煙火絢爛奪目。（圖／路透）

百年最熱暖冬! 莫斯科「假雪」迎新年

全球暖化，導致氣候異常，近年來世界各地都受到大自然的反撲，像是俄羅斯首都莫斯科，12月就打破記錄，迎來了133年來的最暖冬天，雪一直降下不來，也讓莫斯科少了些年味，莫斯科市府只好求助「人造雪」幫忙，妝點街道、打造出雪景，讓當地民眾嘖嘖稱奇。

▼莫斯科紅場，等待參加跨年活動的民眾。（圖／路透）

炒鞋OUT! 陸瘋「盲盒」價格狂飆

繼炒鞋後，中國大陸又出現新的炒作商品「盲盒公仔」，由於外包裝看不出內容物，所以會能買到什麼、全憑運氣，當中還有「隱藏版」，買到的機率更低；而這樣的博弈性質，也讓盲盒在二手市場價格不斷翻漲，有收藏家趁機賣出一套熱門公仔，賺了新台幣將近100萬元。

▼大陸00後和90後年輕人新流行「拆盲盒、蒐集公仔」。（圖／記者任以芳攝）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。