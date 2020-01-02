黑鷹墜毀！參謀總長遺體由搜救隊員揹帶下山　還有3死者受困機艙

▲黑鷹直升機失事，3名死者仍受困機艙，搜救隊員急出動破壞機具將人拉出。（圖／ETtoday記者攝）

記者陳韻如／宜蘭報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。稍早，搜救畫面曝光，當搜救人員抵達現場時，5名在飛機外等待救援的生還者還驚魂未定回報傷勢。目前已知有3名死者還受困機艙，搜救人員已出動破壞器具將人拉出，地面搜救小組已抵達現場，而空中黑鷹也已待命吊掛，生還者約下午4點可下到櫻花陵園，並送陽大醫院救治。

這架黑鷹直升機上午7點55分從松山機場起飛，但到了8點06分直升機光點卻從雷達上消失，隨後新北消防局接獲通報，稱有飛機失事，遂立刻連同宜蘭消防局出動前往搶救，而在歷經5個多小時的搜救，一行人在下午2點左右抵達失事現場，並確定有8人罹難、5人生還。

▲空中黑鷹待命吊掛。（圖／ETtoday記者攝）

宜蘭縣消防局表示，5名生還者中其中4人輕傷，並可自行步行下山，而8名罹難者中，包含參謀總長沈一鳴，而目前也正由搜救人員揹著遺體下山，另外還有3名死者被壓在機艙中，搜救人員正出動破壞機具將人拉出。此外，軍聞社新聞官陳映竹有生命跡象，也受困機艙，不過稍早消息傳出，她已脫困，並準備吊掛下山。

▲軍聞社女記者脫困。（圖／宜蘭消防局提供）

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