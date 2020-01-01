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「百億炒手」人生如《炮仔聲》！誤信黑道「10豪宅遭法拍」　詐騙手法揭密

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圖、文／CTWANT

台股一萬兩千點樂透迎新年，股市人稱「百億炒手」的陳聰明夫婦竟淪為機車族，不但十棟豪宅遭到法拍散盡家財，還負債十多億元，這對54歲的夫妻檔首度受訪，揭開一段奇幻致富卻落難收場的人生歷程。

股市金主陳聰明（右）與妻子蔣寶夏（左）接受本刊細數盛年投資過程。（圖／黃耀徵攝）

▲股市金主陳聰明（右）與妻子蔣寶夏（左）接受本刊細數盛年投資過程。（圖／CTWANT提供，下同）

原來，原本日進斗金的陳聰明夫婦，近五年來不僅遇上「和旺建設」前董事長騙財落跑，還在吳姓模範警察的牽線下，誤信混過黑道的王立宏，被貼上「股市禿鷹」汙名，而遭到檢警調查。如今生活都成問題的陳聰明夫妻，選擇攤開一切，「如此才能讓所有人都重生！」

蔣寶夏原本希望透過王立宏解決和旺投資失利，卻引發今日經營權之爭。（圖／蔣寶夏提供）

▲蔣寶夏原本希望透過王立宏解決和旺投資失利，卻引發今日經營權之爭。（圖／蔣寶夏提供）

傍晚四點，記者依約定前往信義計畫區的一間律師事務所，終於見到傳說中的「百億炒手」，平頭壯碩、圓領衫口略顯寬鬆的中年男子，就是54歲的陳聰明，一旁神情憔悴的婦人則是他同齡妻子蔣寶夏。「陳聰明」原是股市墊丙圈的神祕金主，直到日前因「悠克經營權之爭」，被掀上檯面。

悠克國際過去位於中和立德街的大樓，面臨壓力如今已經出售。（圖／報系資料庫）

▲悠克國際過去位於中和立德街的大樓，面臨壓力如今已經出售。（圖／報系資料庫）

就在台股高唱一萬兩千點之際，2019年10月間，悠克更名為「鈞泰」，約二個月後進行董監事改選，董事長王立宏竟在現場高喊，「曾經涉及和旺、樂陞炒股案的『股市禿鷹』陳聰明，是這場臨時股東會的幕後黑手！」據悉，王立宏曾混過黑道，後來在陳聰明夫婦的幫助下「改邪歸正」，夫妻倆不但借住、借錢，還將悠克「委託」給王立宏，豈料竟落到「乞丐趕廟公」的下場。

當時王立宏的這一席話，讓陳聰明夫妻旋即遭調查約談，外界不明所以，以為又是一樁掏空案；陳聰明這對昔日叱吒股市的夫妻檔，因此被傷到體無完膚，不但賣掉十棟豪宅，還負債十多億元，深陷財務困境。

鈞泰國際臨時股東會召開時有不少戴著口罩的不明人士在外舉布條反對。（圖／讀者提供）

▲鈞泰國際臨時股東會召開時有不少戴著口罩的不明人士在外舉布條反對。（圖／讀者提供）

如今，他們夫妻倆待人基本的「誠信」，也快被磨盡。「我們是拖累了別人，但是沒有對不起別人，對得起自己。」從未接受媒體採訪的夫妻倆，選擇坦然無懼地攤開這一切。

介紹陳聰明夫婦認識王立宏的是曾榮獲模範警察的吳姓小隊長。（圖／截自台北市政府祕書處媒體事務組網站）

蔣寶夏說，「因為和旺事件讓我們受傷很重，有一些經濟壓力，為了保全土地，我們急著想找到人或關係來買下這一塊土地。」在這緊急關頭上，一名鍾姓友人透過台北市警局松山分局偵查隊吳姓小隊長，介紹王立宏給陳聰明夫妻。

「從一開始就知道他（王立宏）是黑道，他在我們面前，從不諱言自己是黑道，也表現出改邪歸正的樣子。」蔣寶夏接著補充，「我們對他（王立宏）只有一個要求，就是不可以再做壞事，像毒品、槍械、放款，不要再去做那些違法、傷天害理的事。」

面對為何百億炒手如此輕易相信江湖中人的質疑，陳聰明夫婦不諱言表示，一來王立宏是榮獲「警英榮譽勳章」的模範警察吳姓小隊長推薦，二來王立宏總是積極表現出要改過自新的樣子。

「他（王立宏）生肖是屬牛的，外表看起來人模人樣、態度誠懇，後來我們知道他被房東趕走，沒地方住，就把『築丰天母』豪宅借給他一個人住，同時把他的媽媽及小孩接進國揚天母的房子，兩戶隔著一條巷道，王媽媽連兩隻狗都帶來了。」「他（王立宏）叫我『姊姊』，我爸媽都過世，唯一的姊姊又遠在加拿大，我們夫妻吵架時，他都會安慰我，我一點都不認為他是壞人。」蔣寶夏說。

王立宏對蔣寶夏經常表現出關心，搏得蔣寶夏的信任。（圖／蔣寶夏提供）

▲王立宏對蔣寶夏經常表現出關心，搏得蔣寶夏的信任。（圖／蔣寶夏提供）

蔣寶夏強調，她當時覺得房子借給王立宏沒什麼不妥，「我只是想我家很大，兩個孩子在外地求學，自己又沒有長輩，房子空在那邊，對我來說是舉手之勞。」「他（王立宏）的兒子想讀天母學區，我也讓他把戶籍寄到我家，包括他的兒子、他的妹妹、他的媽媽都寄在這，寄戶口有什麼事嗎？我不知道……。你就知道我有多信任他。」

「他（王立宏）說他沒錢，我先生還瞞著我，另外短期周轉六百萬元給他，這筆錢後來也被卡住。現在慢慢去驗證他對我說的都是假的，說一套做一套，騙我很多東西。」「他真的太會演了，骨子裡早就在算計幫他的人。」蔣寶夏表示。

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