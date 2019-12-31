　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣漫畫家進駐成果展！「紙上電影」體驗登頂、探索神秘廢墟

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「臺灣漫畫基地進駐計畫」第四梯次進駐成果展。（圖／文化部提供）

▲「台灣漫畫基地」第4梯次漫畫家進駐成果展。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部補助「台灣漫畫基地」第4梯次漫畫家進駐，3組創作者Elainee 藍尼、莊河源、Yashin＆Howard Yang團隊經過2個月的創作，將於即日起至2020年1月12日於漫畫基地展出成果！其中莊河源的作品「超嶽」以紙上電影的方式展現，讓讀者也能體驗攀爬百岳登頂的喜悅。

▲▼「臺灣漫畫基地進駐計畫」第四梯次進駐成果展。（圖／文化部提供）

請繼續往下閱讀...

▲進駐漫畫創作者Elainee藍尼作品分享。（圖／文化部提供）

進駐漫畫創作者Elainee 藍尼的作品「島嶼逃脫Island Escape」原為討論人生4個不同面向的系列版畫作品，此次選擇2篇作品以漫畫為載體重新詮釋異鄉及離情，也規劃接下來要探討親密關係及與自己的關係。

而莊河源的作品「超嶽」有兩個意涵，登山及超越自己，從自己登山的經驗出發，講述5名大學登山社年輕人，於出社會後再相約攀百岳的故事，期待藉由漫畫-紙上電影的方式，讓讀者也能體驗體登頂的喜悅。

Yashin＆Howard Yang團隊的作品《Deeper Blue》，以不同媒材呈現兩個時空，創作主題為海底拾荒的機器人－－潛水夫，藉由探索的物品連結到神祕遙遠的文明廢墟，表示漫畫基地周遭豐富的資源協助他們完整實踐創作計畫，此次的駐村經驗，將為往後的創作帶來不同的思考及可能性。

▲▼「臺灣漫畫基地進駐計畫」第四梯次進駐成果展。（圖／文化部提供）

▲進駐漫畫創作者合照，左起：漫畫家莊河源、Elainee藍尼、動畫導演Howard Yang、圖像創作者Yashin。（圖／文化部提供）

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，本年度4梯次共完成13組創作成果，每一次的作品都令人驚喜，充分展現漫畫家們跨域斜槓的能量，從個人經驗出發，透過畫筆展現風格殊異多元的作品，題材涵括街區歷史、輪迴轉生、新型態人類、怪獸、世界末日、宗教民俗、二戰、登山、生命及情感探索、小說改編等面向，創作形式則包括漫畫、遊戲及VR，展現出台灣漫畫的延展性及勇於挑戰各類題材的自信。

為健全及拓展台灣漫畫產業，文化部除成立台灣漫畫基地外，近年大力爭取資源，推出漫畫輔導金，提升台灣漫畫與圖文創作能量，未來也將與文化內容策進院積極合作，以投融資及獎補助雙軌並行，鼓勵原創漫畫創作和跨域內容之產製，健全整體產業環境，提升漫畫產業之發展，進而吸引更多民間資金投入。

ET快訊
李玖哲高雄跨年脫了！衣服往台下拋　女粉滿意狂笑：受不了
獨／夢時代緊鄰加油站「爆氣」跨年　員工怒：車不要再來了
即／北韓華麗迎接2020！萬人HIGH翻平壤
五月天趕場跨年　瑪莎撕阿信「16年前疑雲」：我覺得怪怪的！
即／川普宣布　1/15將簽署美中第一階段貿易協議
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣漫畫家進駐成果展！「紙上電影」體驗登頂、探索神秘廢墟

無人機闖桃機！19:00起暫停起降一小時　影響12航班

快訊／悠遊卡驚傳全台大當機　捷運全線總運量破200萬人

快訊／2019最後一天北捷塞爆　官方急宣布：7點突破200萬人

學生妹偷訂餐「備註一串破解」　UberEats看傻照做：我19歲！網起鬨未來女婿

證照對找工作或加薪有用嗎？

300萬人次瘋跨年！　北捷42小時不打烊：「這3時段」人潮最多

跨年特別計劃！一倒數完「6小時黑暗活動」　真相悲催...網壞笑：國慶寶寶

蟬聯全國私立科大第一　龍華科大108學年註冊率94.46%

秉持行善行孝傳家精神　林本源投入志工行列

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

超大分量！台中巨無霸美式漢堡　牛肉＋生菜、起士口感濃郁又飽足

台灣漫畫家進駐成果展！「紙上電影」體驗登頂、探索神秘廢墟

無人機闖桃機！19:00起暫停起降一小時　影響12航班

快訊／悠遊卡驚傳全台大當機　捷運全線總運量破200萬人

快訊／2019最後一天北捷塞爆　官方急宣布：7點突破200萬人

學生妹偷訂餐「備註一串破解」　UberEats看傻照做：我19歲！網起鬨未來女婿

證照對找工作或加薪有用嗎？

300萬人次瘋跨年！　北捷42小時不打烊：「這3時段」人潮最多

跨年特別計劃！一倒數完「6小時黑暗活動」　真相悲催...網壞笑：國慶寶寶

蟬聯全國私立科大第一　龍華科大108學年註冊率94.46%

秉持行善行孝傳家精神　林本源投入志工行列

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦摩擦　韓網看傻：跟爸媽一起看電視超母湯

蔡依林跨年攻蛋一半...突ㄋㄞ求「媽祖」保佑這願望！全場笑瘋嗨炸

快訊／無人機亂跨年桃機航班　轉降高雄搭遊覽車！旅客怨：好麻煩

新北女騎士撞上肇逃！男躺地遭「第二車輾過」...當場爆頭身亡

李玖哲高雄跨年脫了！衣服直接往台下拋　女粉滿意狂笑「我受不了了」

獨／夢時代緊鄰加油站「爆氣」跨年　沒發大財！員工怒：車不要再進來了

批韓國瑜「口不擇言的醉漢」被韓粉出征！　美女主播老公反擊

百萬外套女韓粉被起底！丈夫、兒子移居澳洲…一個月報警上百次「鄰居看到就躲」

王心凌連唱《月光》、《睫毛彎彎》　狂勾回憶網嗨翻：都是童年！

快訊／北韓跨年迎2020！萬人齊聚平壤狂歡　燦爛煙火秀照亮黑夜

生活熱門新聞

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

12星座屁孩王出爐　網認證超幼稚

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

電視播韓國瑜！小三生「嗨吐8字」長輩結屎臉

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

4大研所畢業！工科男「不到45K」年終抱蛋

店家接400份餐點！老闆、外送員看傻...

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

尾牙抽中電視！call店家：換貨不然退錢

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

即／悠遊卡驚傳大當機　捷運全線運量破200萬

7縣市大雨！跨年夜12°C降雨熱區出爐

熊貓「卡UE專用車位」　網反揭「黑色內餡」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

國中操場埋屍案　真相遲到16年

即／無人機跨年夜大鬧桃園機場　多航班被擾亂

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面