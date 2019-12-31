台灣漫畫家進駐成果展！「紙上電影」體驗登頂、探索神秘廢墟

▲「台灣漫畫基地」第4梯次漫畫家進駐成果展。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

文化部補助「台灣漫畫基地」第4梯次漫畫家進駐，3組創作者Elainee 藍尼、莊河源、Yashin＆Howard Yang團隊經過2個月的創作，將於即日起至2020年1月12日於漫畫基地展出成果！其中莊河源的作品「超嶽」以紙上電影的方式展現，讓讀者也能體驗攀爬百岳登頂的喜悅。

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▲進駐漫畫創作者Elainee藍尼作品分享。（圖／文化部提供）



進駐漫畫創作者Elainee 藍尼的作品「島嶼逃脫Island Escape」原為討論人生4個不同面向的系列版畫作品，此次選擇2篇作品以漫畫為載體重新詮釋異鄉及離情，也規劃接下來要探討親密關係及與自己的關係。

而莊河源的作品「超嶽」有兩個意涵，登山及超越自己，從自己登山的經驗出發，講述5名大學登山社年輕人，於出社會後再相約攀百岳的故事，期待藉由漫畫-紙上電影的方式，讓讀者也能體驗體登頂的喜悅。

Yashin＆Howard Yang團隊的作品《Deeper Blue》，以不同媒材呈現兩個時空，創作主題為海底拾荒的機器人－－潛水夫，藉由探索的物品連結到神祕遙遠的文明廢墟，表示漫畫基地周遭豐富的資源協助他們完整實踐創作計畫，此次的駐村經驗，將為往後的創作帶來不同的思考及可能性。

▲進駐漫畫創作者合照，左起：漫畫家莊河源、Elainee藍尼、動畫導演Howard Yang、圖像創作者Yashin。（圖／文化部提供）

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，本年度4梯次共完成13組創作成果，每一次的作品都令人驚喜，充分展現漫畫家們跨域斜槓的能量，從個人經驗出發，透過畫筆展現風格殊異多元的作品，題材涵括街區歷史、輪迴轉生、新型態人類、怪獸、世界末日、宗教民俗、二戰、登山、生命及情感探索、小說改編等面向，創作形式則包括漫畫、遊戲及VR，展現出台灣漫畫的延展性及勇於挑戰各類題材的自信。

為健全及拓展台灣漫畫產業，文化部除成立台灣漫畫基地外，近年大力爭取資源，推出漫畫輔導金，提升台灣漫畫與圖文創作能量，未來也將與文化內容策進院積極合作，以投融資及獎補助雙軌並行，鼓勵原創漫畫創作和跨域內容之產製，健全整體產業環境，提升漫畫產業之發展，進而吸引更多民間資金投入。