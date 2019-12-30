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蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

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▲▼宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費，另享最低票價100元等多項優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

▲宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費，另享最低票價100元等多項優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

不用擔心買不到火車票囉！配合蘇花改2020/1/6通車，葛瑪蘭汽車客運與國光客運聯合營運的201路線「羅東轉運站─花蓮火車站」市區公車將同步上路，而且前3日免費搭乘體驗、前3個月還有享最低票價100元等5項優惠，讓你暢遊宜蘭花蓮好方便。

▲▼宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費，另享最低票價100元等多項優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

蘇花改2020/1/6下午4時通車，葛瑪蘭汽車客運與國光客運聯合營運的「羅東轉運站─花蓮火車站」市區公車也同步上路（羅東轉運站15:00發車；花蓮火車站15:30發車） ，這市區公車途經蘇澳、東澳、南澳、和平、崇德、新城及北埔，單程行駛時間預估2個小時，考量部分仍為山區道路，全線並無提供立位。

▲▼宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費，另享最低票價100元等多項優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

葛瑪蘭汽車客運表示，為提供給搭乘民眾最低價且最便利的服務！201路線前3個月提供多項票價優惠，羅東或花蓮搭車使用電子票證優惠搭乘最高只要100元；如想要由臺北市出發，可以購買聯運套票： 「臺北轉運站─羅東轉運站」＋「羅東轉運站─花蓮火車站」原價323元，優惠只要243元； 「圓山轉運站─羅東轉運站」＋「羅東轉運站─花蓮火車站」原價320元，優惠只要240元； 「南港轉運站─羅東轉運站」+「羅東轉運站─花蓮火車站」原價 290元，優惠只要210元。

▲▼宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費，另享最低票價100元等多項優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

▲▼宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費，另享最低票價100元等多項優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

相關優惠包括：

第1項優惠：前3日免費搭乘體驗，先至葛瑪蘭汽車客運與國光客運之羅東轉運站服務櫃台及花蓮站服務櫃台，領取免費乘車體驗票劵，即可憑票面日期及班次搭乘。（免費乘車劵領取時間為12月31日起至2020年1月5日止，每日上午9時至18時領取，僅憑免費乘車體驗票劵搭乘，班次客滿停止領取，請欲體驗民眾事先領取）

第2項優惠：前3個月使用電子票證搭乘，票價當日單程最高只要100元，讓你體驗省荷包（單程最高收費上限為 100元，以最遠距離180元票價計算，現省80元）。

第3項優惠：前3個月，宜花微旅行一日劵只要100元，當日同方向無限次搭乘！沿途欣賞宜蘭至花蓮沿途景色，享受宜花微旅行（使用一日劵搭乘，同方向無限次上下車搭乘）。

第4項優惠：前3個月購買國道客運聯運套票享優惠，葛瑪蘭汽車客運最高可享75折優惠，國光客運最高可享77優惠（葛瑪蘭汽車客運：「台北－羅東」轉乘「羅東－花蓮」只要243元）（國光客運的國道客運聯運套票「圓山－羅東」轉乘「羅東－花蓮」只要240元 、「南港－羅東」轉乘「羅東－花蓮」只要210元）。

第5項優惠：試營運期間，除前項優惠，亦提供核定票價約5折之優惠（最遠里程），以最高品質的運輸服務，最經濟的票價規劃，鼓勵民眾體驗搭乘（原核定票價為374元，優惠全票180元）。

葛瑪蘭汽車客運官方網站 www.kamalan.com
國光客運官方網站 www.kingbus.com.tw/

►我沒有遲到，是時間遲到了

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