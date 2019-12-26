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社會 社會焦點 保障人權

門鎖打不開！　高雄男學蜘蛛人爬出窗外卻卡住　警消驚險救出

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲吳姓男子以為自己體力還可以沒想到從陽台爬出卻卡在6樓鐵窗外。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄三民區發生一起民眾卡在窗外的意外，警消接獲民眾報案，立即趕往現場，在一棟出租的套房公寓後陽台發現一名吳姓男子，站在6樓窗外情況有點危急，最後經由警方找到包租婆屋主來開門，才有驚無險把吳男從鐵窗外順利救出來。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲警消人員順利從陽台把卡在6樓鐵窗外的吳姓男子救出來。（圖／記者翁進忠翻攝）

這一起事件發生在高雄三民區，24日一名吳姓男子從自己家要外出時，因為大門鎻卡住無法出門，他自認還年輕，沒有打電話求助，就獨自爬出鐵窗外，想從7樓跳到6樓，結果卻卡住，鄰居聽到窗外有聲音便馬上報警，警方到場推開卡住的門進到屋內呼叫，隱約聽到吳男的求救聲，就在陽台外發現吳男就卡在6樓鐵窗外。

警員曾文智由於曾擔任過該址管區，平日就落實勤區查察，對各層樓屋主都相當熟識，曾員馬上打電話通知6樓包租婆屋主前來開門，並通知119救護人員協同將吳男從鐵窗外成功救出。吳男表示，他情急之下以為自己體力還可以，打算從7樓陽台攀爬到1樓，沒想到體力不堪負荷，卡在6樓鐵窗外。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲警消人員順利從陽台把卡在6樓鐵窗外的吳姓男子救出來。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，吳姓男子事後也對於麻煩警消人員到場救他感到相當不好意思，也說下次不會再犯這樣的錯誤，很感謝警方的幫助讓他從鬼門關前逃過一劫。

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