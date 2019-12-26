南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關「別連累員工過年加班」！

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

南山人壽「境界新系統」連環失控，9月17日遭金管會裁罰3000萬元，還限期4個月評估提報最佳處理方案，還要找第三方單位認證可行性，且年底前要提出改善報告。但如今，已過了3個月，系統到底解決沒有，連內部業務員都搞不清楚。南山工會提醒金管會，要確實嚴格把關，審核監管電腦系統正確性，並要求公司「儘速改善電腦境界系統」，說明改善進度，儘快給南山保戶和同仁交代。

一名資深業務員也向《ETtoday新聞雲》記者表示，金管會應該要嚴查南山人壽內控是否出了問題，如果系統端那麼多問題，那後續該如何改善，「如果改不好，應該還要罰錢吧？」

南山人壽這回爆發的新系統之亂，遭金管會重罰3000萬元，並令董事長杜英宗停職2年。金管會主委顧立雄當時直批，從一開始系統更新，無論是風險控管或採購作業一定出問題，「這麼大的核心系統，交給完全沒有保險資訊經驗的德國思愛普軟體（SAP），竟然以這樣的方式進行。」

「連出問題的地方都找不到，每幾天就要接一次客戶反映，投資型保單的金額或單位錯了。」顧立雄說，SAP沒有保單經驗，應從小規模做起、再逐步擴大，每個新系統應作平行測試，且須長時間驗證沒有出問題。

然而，南山人壽卻直接把舊系統整個換掉，把舊資料關閉、停止新資料輸入，也因為舊版系統沒有新資料輸入，導致新舊系統無法平行測試，連顧立雄都搖頭：「現在最大問題，在於大家都傻在那邊，不知道要怎麼改善。」

▲南山人壽前董事長杜英宗（左）、潤泰集團總裁尹衍樑（右）。（合成圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

南山人壽原先設想全自動操作系統，現在卻要人工手動檢測，而且發現問題，也無法保證後續不會再出錯，也就是不斷耗費人力檢測，光是人力成本付出就非常龐大，金管會也統計，約有15.2萬張保單永遠檢視不完，而且新問題持續再發生。

「投資型保單」出錯機率高，保戶權益無法確保，因此，金管會認為，南山人壽要先解決「投資型保單系統」，確定不會出問題後，才可恢復辦理投資型保單；再者，核心系統的改善仍有多項待評估。

金管會懲處後，再給南山人壽4個月時間以評估最佳處理方案，且要找第三方單位認證機構，驗證該方案的可行性，再看後續如何做根本性解決，預計年底前要提出改善報告。

▲金管會主委顧立雄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

從顧立雄的談話中不難看出，南山人壽面臨問題的嚴重性與急迫性。不過，3個月過去，系統改善情況仍是個謎，第一線業務人員和保戶仍抱怨「境界系統錯誤百出」。

先前，南山人壽董事會推出潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯，代理南山人壽董事長，結果經金管會二次面試後，還是打了回票，人事案緩議。南山人壽又急忙改由南山產險前董事長陳棠代理南山人壽董事長，並將由金管會再次審核。換言之，南山董事會推出尹崇堯的人事佈局，浪費了3個月時間，人事案又得重頭來過。

外界現在最關心的，就是南山能不能確實改善電腦系統問題，在期限內向金管會提報改善計畫，並獲得認可。總不能讓南山人壽的保戶、員工、業務員，無法安心過年，還得提心吊膽，甚至過年加班吧？