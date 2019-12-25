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山東艦交付海軍！中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

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▲▼殲-31。（圖／翻攝自維基百科）

▲殲-31。（圖／翻攝自維基百科）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸首艘自製航母「山東艦」日前宣布服役，與駐紮青島的「遼寧艦」形成一南一北力量布局，正式進入雙航母時代。不過，為了慶祝「山東艦」終於交付解放軍海軍，中國航空工業19日在官微博上傳了一張「未來艦載戰鬥機」的圖片，引起軍事迷的高度關注。

據《新浪軍事》22日的分析指出，中國航空工業公布的「上艦求職」簡歷當中，其中殲10、殲11戰機都是目前的主力，但有一張「未來艦載戰鬥機」簡歷顯得尤其特別，因為海軍航空部的主力戰機目前仍是殲-15，而從圖片的輪廓看這架新型艦載戰鬥機的外形，與瀋飛集團研製的殲-31隱形戰機高度相似。

▲▼中國航空工業公布一張「未來艦載戰鬥機」。（圖／翻攝微博）

▲中國航空工業公布一張「未來艦載戰鬥機」。（圖／翻攝微博）

據悉，殲-31是中國第2款隱形五代戰鬥機，也是中國航空工業推出的一款主打國際市場的外貿中型隱形戰鬥機，採用單座、雙發、外傾雙垂尾、全動平尾的正常式佈局，有內置武器艙同時採用了兩側DSI進氣道減小了阻力進一步加強的隱身性能，算是一款非常優秀的中型隱形戰鬥機。

分析稱，自從殲-31問世以來一直都在不斷的改進中，特別是2017年出現的2.0版，比起之前首版有不小的變化，整體規格更大垂尾由梯形變為後掠，說明在不斷的試飛過程中殲-31也在一步步成熟起來。

▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）。

▲大陸首艘國產航母「山東艦」入列。（圖／央視）。

其實，海軍航空兵是海軍的重要組成部分包括岸基航空兵和艦載航空兵兩大部分，岸基航空兵除了戰鬥部隊外，還包括教練機、預警機、巡邏機和運輸機等組成的各類輔助部隊，組成一個完整的作戰體系，配合整個艦隊的作戰。艦載機部隊則主要伴隨航母執行作戰任務。

此外，大陸知名軍事家尹卓此前也在《央視》節目中指出，中國下一艘國產航母可能採用大甲板和彈射起飛方式，而艦載機聯隊的飛機數量至少在60架以上，其中四代機和五代機結合使用，四代機殲-15可以攜帶大量的對空對陸對海的導彈，五代機可以發揮它的隱身優勢，執行「踹門」行動。對於下代艦載機發展方向，尹卓說，「未來一定會有殲-20和殲-31上艦。」 

▲▼FC-31（殲-31） 。（圖／翻攝自中新網）

▲殲-31。（圖／翻攝自中新網）

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