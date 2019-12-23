「危老＋都更博覽會」寓教於樂口碑爆棚　都更2.0元年＋危老條例助攻　臺灣企銀當你的神隊友

▲「危老＋都更博覽會」12/7（六）於台北商業大學盛大舉行，吸引上萬人共襄盛舉。（影／ ETtoday）

▲危老＋都更博覽會，由內政部次長花敬群（右五）、財政部次長莊翠雲（左五）、臺灣企銀董事長黃博怡（右三）及財訊雙週刊社長謝金河（左四）等貴賓共同進行啟動儀式。（圖／臺灣中小企業銀行提供）

生活中心／台北報導

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平常都在攝影棚裡面開幹的彭華幹－幹哥，12/7突然現身台北商業大學，正準備揭曉幹哥為何而來的時候，ETtoday特派記者V仔就現身與幹哥巧遇，原來兩人不約而同都來參加由臺灣中小企業銀行舉辦的「危老＋都更」博覽會，已經搶先拿到戰利品的V仔馬上揪幹哥一起到博覽會的各攤位，看看有哪些亮點。臺灣企銀與財訊等單位共同主辦「危老＋都更」系列活動，匯集政府、金融業、健康等危老及都更相關業者共100個攤位，現場請出可愛機器人和民眾玩問答遊戲，超新鮮的體驗吸引大人小孩排隊同樂，並從互動中學習危老及都更知識，吸引超過上萬人次參與。

▲博覽會設置許多親子互動區，讓孩子從玩樂過程中學習，家長大讚。（圖／翻攝自影片，下同）

有鑑於近年來國人對於危老與都更的意識抬頭，臺灣企銀藉此博覽會祭出更多寓教於樂的互動攤位，讓小孩子也能從小認識危老與都更的相關知識，財訊的「小小工程師」攤位讓小朋友用積木蓋出自己想要的建築物，在「堆高高」的過程中還能增長知識，讓家長大讚：「原來透過這樣的活動除了可以讓自己了解都更計畫外，也可以讓小朋友了解蓋房子的智識和常識。」幹哥也補充：「了解都市更新計畫後，體會到舊屋換新屋的好處，全家人都可以受益。」

▲精緻的VR影像，讓V仔大呼過癮。

財訊的另一個人氣攤位就是「小小畫家／氣球達人」，不僅可以讓孩子們用著色畫畫出自已夢想中的家，還請來專業講師教小朋友折汽球，連特派記者V仔也忍不住跟小朋友們一起坐下來，發揮自己的「藝術天份」，畫出她心目中理想的家，從對居家生活的想像出發，了解都市更新的益處。接下來V仔帶幹哥來到財訊的「模擬裝修VR」攤位，利用VR科技模擬出精緻的城市樣貌，只要戴上VR眼鏡跟手套後，就可以身歷其境體驗蓋房子的過程，動手蓋一棟屬於自己的房子，超逼真、立體的畫面，讓戴上VR眼鏡的V仔不斷驚呼，未來都市更新計畫也將結合VR科技，讓民眾利用更多不同的方式來參與都市更新計畫與危老的政策。

▲民眾謝先生想改善長輩居住環境，到場了解「危老第一步」。



為什麼需要不斷宣導都市更新的必須性與危老的相關防範知識呢？根據內政部統計，全台超屋齡超過30年的房子已超過400萬戶，再過10年將上看600萬戶，台灣位於地震帶，居住風險也會隨著屋齡增長，臺灣企銀也持續深耕都更政策與危老房屋，希望能改善民眾居住品質與住家安全，來到臺灣企銀的攤位，看到許多民眾正在排隊等待諮詢，剛從攤位出來的民眾謝先生表示，家中長輩現在住在老舊公寓三樓，年紀大了上下樓梯不方便，希望透過危老改善長輩的居住環境，因此來到博覽會了解「危老第一步」。

▲臺灣企銀副理黎小燕提出「台灣兩老」危機，呼籲大家重視。



臺灣企銀創新金融辦公室副理黎小燕表示，台灣目前面臨的「兩老危機」分別是人口老化與建物老化，是一大隱憂，政府積極推動「都市更新及危險老舊建物加強重建條例」，尤其危老條例，沒有重建範圍基地限制，且容積獎勵是確定的，行政處理程序相對簡易，但想改善居住環境，無論是危老重建或是都更，整合、規劃、資金缺一不可，臺灣企銀「創新金融專案辦公室」專責辦理都更及危老業務，提供民眾諮詢及規劃服務。

▲臺灣企銀董事長黃博怡指出台商回流熱潮，臺灣企銀「創新金融專案辦公室」協助不遺餘力。

處理過許多指標性案例的臺灣企銀，全台第一件及第二件危老位於板橋，就是由臺灣企銀辦理，臺灣企銀董事長黃博怡也出席博覽會共襄盛舉，自信表示臺灣企銀的「創新金融專案辦公室」由在都更金融專業深耕逾30年的專家帶領，除了老屋重建的風潮外外，黃博怡更指出臺灣企銀看見台商回流的大浪潮，工業區土地不斷漲價及老舊廠辦的都更需求，實務經驗豐富的臺灣企銀「危老都更團隊」，將以專業優質的團隊回應民眾。尤其銀行從事相關業務，不但能提供資金融通、搭配信託機制完成重建，並改善居住環境品質及住家安全，等於同時照護到銀髮族需求，董事長黃博怡強調：「這也是臺灣企銀積極落實企業社會責任的一環！」

看見臺灣企銀董事長黃博怡這番自信談話，幹哥馬上詢問董事長：「幹哥家裡最近也要都更⋯⋯有沒有優惠低利貸款？」見縫插針的功力讓特派記者V仔笑到每丁每當，幹哥的無厘頭要求，也讓董事長表示：「臺灣企銀一定會以最專業、最優質的服務讓你滿意。」沒想到超鬧的需求竟會獲得董事長這麼認真的回應，也讓許多關心危老與都更的民眾更有信心與勇氣前往了解，舊屋換新屋的距離原來一點也不遠。