「交通8大新制」元旦上路　超跑拖吊收費2萬元

圖、文／周刊王

交通部昨天宣布，明年1月1日起八大交通新制將上路，包括提高機車駕訓班的補助金額、超跑拖吊費最高2萬元等，提醒民眾多加注意。

機車駕訓班 補助1300元

補助參加機車駕訓班學員，補助金額由1000元升為1300元，補助人數增加至1萬人。

請繼續往下閱讀...

超跑拖吊費 最高2萬元

依據新車價值及底盤高度，研訂收費標準（1500至20000元），以利拖救車執行拖救作業時採用特殊輔助機具。新規定有明確收費標準可遵循，並可反映拖救風險與成本。

收費標準依底盤高度（以10公分、12公分、15公分為界，分4級距）及新車價值（以200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，分5級距）訂定拖救基本費率表，分別為1500元至20000元不等。

快速公路小車拖救 基本費1500元

快速公路訂定特約拖救車服務費。小型車輛拖救服務費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」3項，大型車輛拖救服務費用，則分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」等3項。

小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元至6825元基本費，超出10公里里程，每公里加收55至85元。

大型車行車視野輔助系統 納入定檢項目

中華民國109年1月1日起，大型車應裝設合於規定的行車視野輔助系統，或是左右兩側視野鏡頭，及可顯示車身兩側影像之車內螢幕、車輛右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統、可顯示車輛四周影像環景顯示系統的任一裝置。

超過26歲以上高齡客機退場

「民用航空運輸業管理規則」第11條規定，民用航空運輸業使用客機，機齡超過26年者，不得使用。

台鐵商務專車 恢復收取專車費

因應近期商務專車重新進行車廂設計及打造，將於109年1月起上線，提供民眾申請租車服務，先行公告將恢復申請專開列車的專車費收取。

地震震度分級制度 提升救災效能

為強化地震震度與災害影響關聯性，今年12月2日修正「交通部中央氣象局有感地震報告發布作業要點」調整地震震度分級，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強。新制將可使震度影響描述，更符合實際感受。

國際航線船舶燃油硫含量管制標準 降至重量0.5%

防止船舶汙染國際公約（MARPOL）附錄VI第4條及第14條規定，船舶自109年1月1日起，應採用低硫燃油（硫含量以重量計0.5%以下）、具有同等減排效應裝置（如脫硫裝置）或替代燃料。交通部說，我國籍國際航線船舶燃油硫含量管制標準，由以重量計3.5%降至0.5%，並規定必須全程使用，可有效降低空氣中硫氧化物排放，維護空氣品質。

更多 CTWANT 報導

「神秘外送員」現身北一女 口罩一脫…女學生瘋狂尖叫暴動

3歲女兒不像父親！ 「偷驗DNA」妻子才發現真相?

「萬老師」郭昱晴遭背叛！老公偷吃女下屬 憤提離婚：資產全歸我