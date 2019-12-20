男騎士被罵「油只加1元」…怒向中油求償30萬！站長：是怕機器故障

▲男子遭斥「只加1元油品」，向中油及站長求償30萬。（示意圖／非當事人／本報資料照）

記者陳羿妏／高雄報導

林姓騎士到中油加油站加油，卻遭指責「經常只加1元」，對此心生不滿認為名譽受損，向中油及侯姓站長求償30萬元的精神撫慰金。高雄地院審理，認為林男的加油金額的確有數筆是1、2元，也提到侯姓站長單純只是基於維護其他消費者權益才有上述行為，因此判林男敗訴，全案定讞。

判決指出，2017年2月21日林男騎機車到高雄中正二路的加油站，當時他使用的自助加油機因感應不良被退卡，在未碰觸油槍的情況下，取卡後改用另一側加油，一共加了77元油品，但此時候男卻突然出現在他旁邊，直接對他咆哮：「你不要再經常加1元發票，會造成機器故障、維修困擾」，此話一出使林男認為自己名譽受損，因此向中油及侯男求償30萬元。

侯男表示，自己的確誤會林男小額加油，但他只是為了要維護機器設備而出言制止，當下也已經向對方道歉，認為這件事並不影響對方名譽，無理由求償。高雄地院審理，林男的加油金額確實有數筆1、2元，而侯男也只是維護其他消費者權益，因此判林男敗訴，全案定讞。

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