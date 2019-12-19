錦鯉賽大擺水桶陣…酸民譏是浴缸　網友神回「我談大海，你談浴缸？」

▲桃園市藝文特區出現大水桶的陣仗。（圖／擷自臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北討論區」）

記者楊熾興／桃園報導

2019桃園國際錦鯉嘉年華將於21日在桃園藝文展演中心前廣場舉行，這次比賽眾多愛好家精銳盡出，光85部以上角逐全體綜優的魚就有33尾，可望評選出鯉魚王，主辦單位也大陣仗放置近百個蓄水桶場面十分壯觀，有網友看到ＰＯ文「一堆浴缸要萬人洗澡活動？」，也有網友拿政治題神回「因應昨天政見發表……我跟你談大海，你跟我談『浴缸』 ？」

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▲原來是2019桃園國際錦鯉嘉年華評選鯉魚王。（圖／擷自臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北討論區」）

網友在臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北討論區」指稱，桃園區藝文特區一堆浴缸要萬人洗澡活動嗎？網友則回應，「寒流來辦戶外洗澡一定很熱鬧」，「洗腳報親恩」「金氏世界紀錄萬人撈魚比賽」「現撈流水席」當然最ＫＵ ＳＯ的是「因應昨天政見發表……我跟你談大海，你跟我談“ 浴缸” ？」

▲錦鯉比賽眾家精銳盡出精彩可期。（圖／記者楊熾興翻攝）

主辦的台灣錦鯉協會、中華愛鯉協會表示，這次比賽有來自日本、大陸、澳洲等8個國家協辦，而且眾多愛好家精銳盡出，光85部以上角逐全體綜優的魚就有33尾，可想而知精采可期，2019年桃園錦鯉文化節品評會於20日開放進場放魚，21日錦鯉審查委員進行評比後開放民眾觀賞，並於次日進行頒獎閉幕。

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