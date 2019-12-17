台南玉井縱火案造成7死　教友：曾嫌有嚴重反社會人格

▲涉嫌縱火害死7命的曾姓男子，在火場附近被台南市玉井分局警方查獲送辦，檢方聲請羈押獲准，目前人押在台南看守所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井「真理家族前輩堂」縱火7死案，涉案兇嫌21歲曾姓男子，11月底才剛出獄，因父母斷絕金援才想重回前輩堂居住被拒，疑心生不滿潑汽油縱火，造成7死2傷，曾嫌打電話報警求助，並向玉井分局警方坦承縱火，由於曾嫌縱火惡行令人髮指，曾嫌是否符合「自首」條件，引起社會關注。

據了據，12月14日凌晨台南市消防局全力搶救台南玉井「真理家族前輩堂」火警，到凌晨3時許，在火場外路旁的曾姓男子向玉井分局玉井分駐所員警表示，火是他放的，並向警方喊痛，要求將他送醫。警方看到他手腳有燒燙，想進一步詳問案情，曾嫌即起身想離開，但被警方逮捕帶回偵訊，曾嫌坦承犯情，這場火警造成7死2傷慘劇。

衛生局指出曾嫌2019年11月底剛在監所服刑完成，社工師於12月曾嫌出獄後終於取得聯繫，且積極於短期內多次電訪欲約訪，訪談內容曾嫌提到過去的違法事件，現在想要改過，社工師觀察言談及情緒尚穩定，雖談及家人關係時顯得較激動，但曾嫌仍表示沒有負向思考或報復家人計畫。且曾嫌出獄後已到醫院回診，也和社工師約定下次陪同回診及面訪，尚無異狀，未料卻犯下導致重大傷亡的憾事。從此事來看，曾嫌完全是唬弄社工師。

據接觸過曾嫌的人普遍看法，曾嫌疑有嚴重有反社會人格，且情緒難以控制，變化很大，曾嫌有他自己一套看法，與社會一般普世價值不同，這也從受害教友們表示，他們大家對曾嫌很好，但曾嫌卻疑僅因教友們拒他再入住，就不顧數十條人命與往日情誼，無情縱火害命可見一斑。

據教友指出，曾嫌過去就曾嗆聲要縱火燒死大家，還嗆只要自首就不會死刑，顯示曾嫌對法侓有一定程度的認知，並了解「自首」可以減刑，顯示他在作案時心智尚無難以辨識程度。究竟曾嫌是否合乎自首要件，檢警均不願證實，檢方指出，現階段這不是犯罪偵查的重點，當全案起訴時，起訴書就會明確交代。

江信賢律師指出，曾男是否符合自首構成要件，要看他向警方自稱縱火時，警方知不知道是何人縱火，如果還不知縱火者是誰，曾嫌應該是符合自首要件，實務上可能獲得減刑，但減刑與否並非絕對，如果未來曾嫌又否認犯罪，甚至法官可能認為他沒有悔悟，依法可以認定他沒有「自首」，而不予減刑。