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枋寮鄉樂樂等5養雞場違法未改善　屏東縣府廢照！鄉親超興奮

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▲屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場因違反畜牧法未改善，屏東縣政府11日發文廢止登記及註銷畜牧場登記。 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場因違反畜牧法未改善，屏東縣政府11日發文廢止登記及註銷畜牧場登記。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場因違反畜牧法，屏東縣政府依畜牧法裁罰3次，仍未改善，11日發文廢止登記及註銷樂樂等5間養雞場的畜牧場登記證。縣府強調，一切依法行政，不隨政治因素起舞，希望外界勿再紛擾，還給枋寮鄉親安寧生活。消息傳回枋寮，鄉親興奮相互告知。

縣府指出，縣府對於樂樂養雞場的態度、標準與全縣其他3300多場畜牧場一致，從沒有因為背後經營者的身份或是某些特定政治人物的咆哮、聲量而有所改變。縣府對於枋寮鄉親的生活感同身受，但縣府身為行政機關，必須完備法令、周全程序，不能影響任何人的權益，雖然過程當中遭受許多誤解與政治攻擊，但縣府願意承擔，更希望公共政策能回到行政、法令的討論，而非一昧以政治角度獲取利益。

縣府表示，台灣民主，更是有典章制度的法治國家，很遺憾在樂樂養雞場撤照過程當中，有特定政治人物只憑其個人好惡與政治目的不斷對縣府團隊潑髒水，企圖做不當的政治連結。縣府秉於行政中立、依法行政、完備程序等三原則，絕不介入政黨之爭，也不會陷入個人政治秀場的配角。

縣府農業處指出，縣府於今年7月22日收到枋寮鄉公所所送初審公文，隔日旋即由農業、城鄉、環保、水利及警察等相關單位前往樂樂等養雞場，就枋寮鄉公所初審結果進行複審會勘。

農業處先後於7月23日、8月19日及9月20日現場勘查結果，樂樂等養雞場已有共用圍籬牆等行為，違反畜牧法第4條第2項規定，應合併計算飼養規模，且已達應設置廢污處理設備之規模，卻未依法設置畜禽廢污處理設備，縣府依畜牧法第39條第1項第2款規定，要求業者限期改善。

11月19日縣府農業處等相關單位再次前往會勘時，業者僅拆除東、西側圍籬牆；環保局11月29日現場稽查時，樂樂等養雞場仍使用同一排水口，依舊未見改善。

縣府已於7月31日、8月30日及10月22日連續裁處業者3次，累計罰款125萬元，業者仍未改善完成，因此依畜牧法第39條第2項及行政程序法第123條第1款規定，即「經按次處罰三次仍未改善者，廢止其畜牧場登記或畜禽飼養登記，並註銷畜牧場登記證書或畜禽飼養登記證」，自12月11日起廢止並註銷畜牧場登記證。

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