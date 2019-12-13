看守所面會　香腸雞鴨一起送是大忌

圖文／鏡週刊

台灣所有的行業都會受景氣影響，只有會客菜不會，「景氣愈差、犯罪率愈高，人被就抓去關我就有生意了。」阿草會客菜的老闆陶永祥（阿草）這話說得挺有道理，但免錢的牢飯可不好吃，心情或是口味上都是。

「犯人有破病死的、上吊死的、在裡面被打死的，沒有那種餓死的啦！」陶永祥直白地告訴我們，「裡面的食材也不是很差，但是大鍋菜煮得比較簡單，味道比較淡。如果一間房裡都沒有人來面會就吃公家的，要不就是泡麵、罐頭。」

曾經聽過為了確保沒有藏違禁品，監獄人員會檢查送入的每包會客菜，有些甚至會全混裝在一起，陶永祥擺擺手說：「沒那麼誇張啦！」每袋菜的確要換袋、檢查，「因為外面塑膠袋五顏六色可能看不清楚啊！還有摺疊的那種紙袋不能用，因為底下黏起來的部分可以藏打很薄的海洛英。」

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會客菜最重要的一定要乾淨、衛生，一個人食物中毒可能整間舍房或是整個監獄都會群聚感染。問陶永祥會客菜有什麼規定跟禁忌？「2公斤以內，小骨頭像是雞腿可以，但是豬腳骨頭比較大的那種就不行，怕裡面藏東西。」另外在看守所的人倒是有幾樣東西不能一起寄送，「香腸、雞、鴨。」見我們百思不得其解，他才解答，「香腸台語『AN強』，加在一起念就是『AN強雞鴨』（延長羈押）啊！看守所不是監獄，都想要拚交保，這樣好像在觸霉頭。」

有些人第一次被關，家人不懂，只買了1小份，「我們都會告訴他們要多買一點，進去不是一個人吃耶！要分給其他同學，下次人家才會分你啊！」有時受刑人嘴饞點餐，「說要牛小排，只要符合規定我們甚麼都能幫忙煮，但價錢要另計，成本比較貴啊！」也有人想吃龍蝦、鮑魚，陶永祥說這些都不行，「這是法務部規定不可以的，好像在比行情，看別人送烏魚子，跟家人說你也要，不然沒面子，但媽媽可能在工廠上班，1個月薪水才2萬多元，會造成家屬的困擾。」

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