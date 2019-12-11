五股倉庫深夜冒火　內衣、襪子等紡織品遭燒毀



▲紡織品倉庫2樓窗口冒出明顯火煙。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區11日凌晨3時許，中興路二段83巷一處紡織品倉庫2樓窗口突然冒出火舌，熊熊火焰驚動保全報警求助，警消獲報出動雲梯車及各式消防車輛到場，布設水線進行灌救，由於裡面堆放大量紡織品，火勢在約40分鐘後才獲得控制，所幸無人受困傷亡，確切起火原因有待火場調查釐清。

警消接獲報案後，到場發現2樓窗口竄出火舌伴隨濃濃黑煙，立即鋪設水線進行灌救，火勢在約40分鐘後獲得控制，並未延燒到其他建物，也無人在內受困或傷亡，僅有內部囤放的襪子、內衣等紡織品部分遭燒毀。

▲警消出動雲梯車進行灌救。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局第二大隊大隊長陳志德表示，消防局於凌晨3時14分接獲報案，立即出動93名警消、22輛消防車、5輛水庫車及3輛救護車到場，發現2樓有火煙竄出，立即佈設水線射水灌救，成功侷限火勢並予以撲滅，燃燒面積約為15平方公尺，部分囤放在屋內的毛巾、內衣等紡織品遭焚毀，並無人受困傷亡，確切起火原因有待火調釐清。

▲警消出動大量人車到場救援。（圖／記者游宗樺攝）



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