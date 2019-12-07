王淺秋閃辭鳳山辦公室剩5人！136萬裝潢恐淪空城…新任局長皺眉2秒後嘆氣

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王淺秋閃辭鳳山辦公室剩5人！136萬裝潢恐淪空城…丁樂群皺眉2秒後嘆氣

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▲▼針對星光大道遭批浪費公帑，王淺秋出面回應。（圖／記者吳奕靖攝）

▲王淺秋閃辭引起各界熱議，連高雄市新聞局同仁都感到意外。（圖／記者吳奕靖攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市新聞局長王淺秋6日上午正式請辭，接任韓國瑜競辦發言人一職，讓新聞局同仁感到相當意外。新任局長丁樂群接任後，也沒有在鳳山辦公室現蹤，導致二樓的新聞局辦公室只剩下沒幾位同仁，連局長市都關著，幾乎變成空城。

高雄市新聞局6日早上聲明，王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長職務由行政暨國際處處長丁樂群接任；行政暨國際處處長的職務則由副處長蔡淑貞代理。

▼丁樂群接任高雄市新聞局長。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼高雄市新任新聞局長丁樂群。（圖／翻攝《東森新聞》）

王淺秋無預警請辭後，引來高市民進黨議員連連砲轟，昨天才審完預算，今天就請辭，甚至高雄市議會國民黨團總召曾俊傑也砲轟，王淺秋什麼都沒說，感覺相當不尊重議會，「議會下禮拜就要結束了，不會忍4天嗎？4天後就要閉幕了，連議長和副議長都不知道！」

根據《東森新聞》報導，王淺秋請辭後，實際到鳳山辦公室走訪，二樓的新聞局剩下的員工相當少，其中一間辦公室的辦公桌甚至完全都是空的，一旁的辦公室內也僅有寥寥數人，連局長市都關著，幾乎變成空城，新任局長丁樂群也沒有在辦公室坐鎮。

▼王淺秋閃電辭，鳳山辦公室恐成空城。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼王淺秋閃電辭，鳳山辦公室恐成空城。（圖／翻攝《東森新聞》）

而丁樂群之所以不在鳳山辦公室，是因為在四維行政中心了解新業務的範圍。談到臨危受命新聞局長這件事情，丁樂群先是長嘆了一口氣，隨後說明，接到新的任務後，還是要對這項新的工作抱持著嚴肅的態度，才能完成。

事實上，高雄市政府駐點鳳山的新聞局同仁僅有4、5位，少數同仁外出後，才會發生這樣的情況。不過，對於新任局長的辦公室會設立在鳳山還是四維，辦公室同仁也都不太清楚。

▼丁樂群談到接任新聞局長時，深深嘆了一口氣。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼高雄市新任新聞局長丁樂群。（圖／翻攝《東森新聞》）

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