輔大AI發展中心正式揭牌！創始領域是「醫療」　與新光醫院簽產學合作

▲新北私立天主教輔仁大學於今（6）日舉行人工智慧發展中心的揭牌祈福典禮（圖／輔仁大學提供）

記者陳羿妏／新北報導

私立天主教輔仁大學於今（6）日舉行人工智慧發展中心（Artificial Intelligence，AI）的揭牌祈福典禮，經校牧賴効忠神父的祝福下，宣布輔大正式進軍AI領域的研究。由江漢聲校長擔任主任委員，2名副主任委員，分別是袁正泰學術副校長，以及李天行國際與資源發展副校長擔任，而中心的首任執行長則由商學研究所陳銘芷所長出任。

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擔任主任委員的江漢聲校長指出，校內師長在人工智慧這項領域有長期的耕耘，並且透過跨學院、跨領域整合下，輔大培育許多年輕學子投入人工智慧的產業，未來輔大將以人工智慧作為全校各學院、各科系共同合作的重點。目前輔仁大學人工智慧發展中心是以醫療作為創始領域，已與新光吳火獅紀念醫院正式合作，希望能夠發揮輔大在學術研究與產學合作上的能量，於AI研究領域發展出重要的成果。

擔任副主任委員的李天行副校長是人工智慧發展中心成立的重要推手之一，他提到，二十年前在管理學院教授「類神經網路」等人工智慧方法時，產業界尚未預見人工智慧未來的蓬勃發展，而現今人工智慧已成全球學術研究與產業的顯學，他說輔大當然不能缺席，期盼輔大全體能善加利用此中心，整合相關的資源共同為輔大努力。



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