殯葬大亨爆「銀行借百億炒股」！黑歷史起底竟是「省港旗兵」　搶銀行拍成賣座片

圖、文／鏡週刊

弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮涉炒作龍邦、台壽保及松崗等多檔上市櫃股票，官司尚未定讞，集團卻仍四處加碼進軍股市，狂買食品大廠泰山股票，股權已逾23%，並砸重金買下高爾夫球場。

▲北海福座彌陀聖像開光大典，國寶集團總裁朱國榮難得公開現身參與。（圖／鏡週刊提供，下同）

金管會多次接獲檢舉，懷疑朱國榮等人的炒股資金來源，是利用集團及相關人所持有的股票，不斷向合庫及王道等銀行質押借款，規模逼近百億元，由於質借比例過高，加上他涉弊連連，屬高風險放款對象，卻能持續自銀行搬錢以高槓桿財務操作，在股市翻雲覆雨，是否涉及不法？檢調正深入擴大偵辦。

國寶集團總裁朱國榮官司纏身，涉及龍邦、台壽保及松崗等上市櫃公司炒股案，仍在院檢偵審中，11月28日他實質掌控的龍邦公司，派人出席證券業者舉辦的產業座談會，意外揭露該集團已砸了逾20億元買進泰山股票11萬張，持股比例達23.7％，另持有大成鋼18500張，每股持股成本約43元，及大同2萬張，每股成本約19元，顯示他金援不斷，儼然已轉型成為投資控股公司。

朱國榮投資標的除了上述股票，龍邦旗下的保勝投資最近也砸了18.56億元，標下東華高爾夫球場36萬坪土地及地上建物，但因龍邦股價只有15元左右，且相關人弊案連連，加上集團高層人士名列洗錢防制高風險名單，信評不佳，近年卻仍能四處插旗投資，究竟源源不絕的買股資金從何而來？不免啟人疑竇。

本刊調查，金管會日前接獲檢舉，懷疑龍邦及相關企業不斷用股票向金融機構質押借款炒股，不但把銀行當成小金庫，連質借比例都偏高，違反銀行規定，例如去年9月到年底，龍邦子公司瑞助營造及保勝投資，持有泰山股票質押在合庫及王道銀行就有約9.5萬張，借款超過10億元。

當時外界盛傳龍邦大量買進泰山股票，是為了爭奪經營權，實際上卻悄悄將泰山持股拿去向銀行抵押借錢，高槓桿的財務操作手法，形同大作無本生意，不論獲利或風險都相當高，金管會也介入調查。

此外，龍邦大股東包括子公司瑞助營造、保勝投資、沂豐投資及朱國榮女密友林桂馨等人，持有龍邦股票質押在銀行也高達12萬張，單一股票設質已達20％以上，借款金額高達10億元左右，明顯違反單一股票質借不得超過10％的規定。

在此之前，龍邦去年2到4月間，也陸續向銀行增加質押龍邦股票近8萬張，對照朱國榮等人後來因涉及松崗炒股案被查，是否都是用同樣手法以股票向銀行借出大把鈔票，再轉進股市炒股牟取暴利，成為檢調追查重點。

對此，龍邦表示，該集團目前以泰山及榮成股票抵押，向銀行中長期借款4.5億元，使用於營運週轉金及長期投資有價證券，貸放成數係由借款銀行評估泰山及榮成之市值、信用評等及流通性等因素後，依公開市場股票收盤價計算後，經銀行內部核定後為7成，一切皆依金管會及銀行規定辦理，無超額貸款之情形。

國寶集團總裁朱國榮原名朱子昭，中國廣州人，少年時曾加入共產黨的「少年先鋒隊」，18歲到了香港後，成為港人口中的「大圈仔」（黑幫），27歲時夥同6名大圈仔到澳門，持槍搶劫南通銀行（現改名中國銀行澳門分行）運鈔車，造成運鈔員一死一重傷。

朱國榮等人當時得手約新台幣1,000萬元現金及港幣180萬元支票，隨即逃往馬來西亞，再持假護照來台，此段過程被拍成港片《省港旗兵》，當年轟動一時。

這部《省港旗兵》是1984年在上演的一部港產電影，由麥當雄監製及導演，故事是在敘述一群來自廣州的亡命匪徒在香港搶劫的故事，全片以寫實手法拍攝，劇情相當暴力。

當時香港票房一千多萬港元，口碑極佳，導演麥當雄還因此片奪得金馬獎最佳導演，該片也獲得第5屆香港電影金像獎最佳男配角、最佳剪接獎等大獎，由於票房不錯，後來《省港旗兵》還陸續拍到第4集，不但讓香港警匪片聲名大噪，「省港旗兵」一詞更在華人社會深植民心、成為跨國犯罪搶劫的代名詞。

後來朱被通緝後，輾轉來台藏匿，從此落地生根，卻因走私槍械及洗錢遭判刑，出獄後才改名為朱國榮，並開始做生意而成為殯葬大亨，更將事業版圖擴展至餐飲業、休閒業及媒體等領域，估計目前身價百億，崛起過程相當傳奇。

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