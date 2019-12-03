天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

圖文／鏡週刊

韓國瑜去年挾著89萬票當選高雄市長，做不到10個月就成為國民黨總統候選人，儘管如此身邊仍有不少鋼鐵韓粉。韓國瑜日前結束40多天的傾聽之旅回防高雄，就有韓粉貼出一段愛河內的魚不斷跳躍到岸上的影片，稱這些魚跳上岸「全為一睹韓國瑜」，隨即也被吐槽打臉。

韓國瑜1日首次返回高雄為國民黨立委候選人站台，並向市民感性喊話「高雄幾十年沒出過總統，這次讓高雄出一個總統，讓高雄人出頭天」。

▲韓粉在愛河拍下一段魚跳上岸邊的影片。（翻攝自臉書）

韓粉在臉書上傳一段在愛河的影片，內容可見一堆魚集中活跳跳地全部跳上愛河岸邊的石階梯，一旁還可以見到愛河貢多拉船正停靠一旁，該名韓粉貼出這段24秒的影片，發文寫道：「天有異像（應為異象）！韓國瑜市長回高雄～愛河的徒子徒孫，紛紛搶著上來，一睹龍顏！」

▲網友分享愛河有青鱗仔群不斷跳上岸。（翻攝自臉書）

韓粉文章被轉發逾130次、近百留言，不過不少網友吐槽，「天氣冷或是水中含氧量不足，才造成魚跳出來，別什麼都扯政治好嗎？」「這是被白帶魚追逐的青鱗仔，碼頭岸邊常常有，講得好像很神奇一樣」、「跳出來的魚會死欸，這是吉兆嗎？」



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