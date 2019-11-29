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92歲阿公凌晨溜出門記不起家　人臉辨識「擠眉弄眼」讓暖警頭好痛

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▲▼林口暖警要替走失老翁人臉辨識時，老翁不斷擠眉弄眼使得偵測失敗。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口暖警要替走失老翁人臉辨識時，老翁不斷擠眉弄眼使得偵測失敗。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市林口一名高齡92歲的老爺爺27日凌晨獨自出門，卻忘了自己的姓名跟住處，冷得在路邊發抖，林口警方接獲家屬協尋報案後展開地毯式搜索，在像弄內的工廠大門口前發現老爺爺，人臉辨識時卻一直不配合「冷靜」看鏡頭，不斷擠眉弄眼，幸虧員警仍比對出身分並通知家屬領回，讓家人感謝「有你們真好！」

林口警分局林口派出所警員陳柏翰27日凌晨4時許如往常一樣，認真偵察轄內的每個角落，突然接獲勤指中心緊急通知，指稱「一名92歲的爺爺獨自從家門走出，且手上的愛心手鍊已被爺爺拔掉了，家屬非常擔心爺爺的安危，請線上同仁立即協尋！」

員警接獲通報後，預想爺爺可能行走的方向及路線，便展開地毯式的搜索，蜿蜒在轄區內的大小巷道，突然發現一位身穿灰色薄外套的爺爺，獨自蹲坐在工廠大門口前，上前關心時，爺爺已不記得自己的姓名住處，陳員見爺爺衣著單薄不停著打著哆嗦，趕緊載回所內喝茶取暖。

由於爺爺身上未帶任何證件，手上也無愛心手鍊，爺爺眼見同仁這麼關心自己，臉上難掩溫馨的笑容，陳員透過M-POLICE人臉便識系統進行比對分析，但爺爺出於好奇心作祟一直擠眉弄眼，導致辨識系統無法精準判別身份，好險此時另一位同仁發現家屬在臉書林口地方社團張貼相片協尋，而特徵皆相吻合。

家屬接獲通知後趕至派出所，對於李員的積極熱心協助的行為感激萬分，還特地發在林口地方社團貼文表達謝意，寫下：「因為有你們，能在短短的時間裡找到阿公！愛心手鍊對阿公不太管用，因為他會亂拔，因疏忽忘了將後門暗鎖鎖起，才導致阿公凌晨從後門偷跑出去，往後我們會更加小心，謝謝，有你們真好！」

林口警分局呼籲家中如有易迷失方向的家屬，除了申請愛心手鍊外，也可在常穿著的衣物上縫紉相關家屬聯絡資訊，當意外發生時，更能盡快得到大家的幫助。

▼家屬在臉書社團感謝警方。（圖／翻攝自林口大家庭）

▲▼林口暖警要替走失老翁人臉辨識時，老翁不斷擠眉弄眼使得偵測失敗。（圖／記者陳豐德翻攝）

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