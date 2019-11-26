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聯發科發布全球首顆5G晶片天璣1000　號稱全球最強悍性能

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼聯發科5F晶片 。（圖／記者周康玉攝）

聯發科在深圳發表5G晶片。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（26）日發布5G旗艦級系統單晶片—天璣1000，天璣1000是聯發科技5G晶片家族系列中首款的5G單晶片，整合5G數據機，採用7奈米製程製造。首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第一季量產上市。

聯發科技總經理陳冠州表示，天璣是北斗七星之一，指引著5G時代的方向，以此命名5G解決方案，象徵聯發科是5G時代的領跑者，同時也是是技術與產品的領先者、標準制定的積極參與者，更是5G產業生態的推動者。天璣1000是聯發科在5G投入的結晶，使聯發科成為推動5G發展與創新的全球領先企業。

天璣1000支援先進的5G雙載波聚合（2CC CA）技術，讓下載速度比業界一般水準快兩倍，同時也是全球第一款支援5G雙卡雙待的晶片。

聯發科5G晶片性能表現。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科5F晶片 。（圖／記者周康玉攝）

網路傳輸部分，天璣1000有全球最快5G網路輸送量，在Sub-6GHz頻段達到4.7Gbps下行和2.5Gbps上行速度。此外，它支援Sub-6GHz頻段SA獨立組網與NSA非獨組網，以及2G到5G的各代蜂窩網路連接。

在無線連網方面，天璣1000還整合最新的Wi-Fi 6和藍牙5.1+ 標準在單一晶片裡，可實現最快、最高效的本地無線連接，在下行與上行速度方面均提供超過1Gbps的網路輸送量。

平台架構上，天璣1000採用主頻高達2.6GHz的4個Arm Cortex-A77核心，4個主頻為 2.0GHz的Arm Cortex-A55核心，性能與功耗達到最佳平衡。它是全球首款採用Arm Mali-G77 GPU的晶片，在 5G速度下可帶來絕佳的串流媒體和遊戲體驗。

天璣1000在跑分也再次創下新紀錄。天璣1000搭載全新架構的聯發科技獨立AI處理器—APU3.0，擁有高達4.5 TOPS的AI算力，比上一代 APU2.0性能提升兩倍以上，可以為終端帶來強勁的AI動力。在全球指標性蘇黎世AI跑分排名第一。

聯發科5G晶片耗能表現。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科5F晶片 。（圖／記者周康玉攝）

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