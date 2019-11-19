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17歲兒堅持留守理大　老父嘆：我不知道該怎麼幫他...

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港警在17日晚間衝入理大，與示威者發生衝突。（圖／達志／美聯社）

▲港警在17日晚間衝入理大，與示威者發生衝突。（圖／達志／美聯社）

圖文／周刊王

港警自17日開始圍堵香港理工大學內的學生與示威者，即便示威者多次突圍興行動仍無功而返。立法會前主席曾鈺成連同港大法律學院首席講師張達明、立法會議員葉建源等知識分子進入理大校園，帶離300名學生。葉建源與港府協商後，達成暫時不拘捕18歲以下學生的協議。

《香港01》報導，有位黃先生上媒體節目《在晴朗的一天出發》時，聲稱自己17歲的兒子不相信政府，即便有用過WhatsApp和電話勸導，期盼兒子離開校園，但而兒子卻回說：「我不傻，政府怎麼可以相信？」堅持要留守理大，不願離去。黃先生表示，兒子與多數留守的人堅持「離開校園不代表投降和自首」，並無助地感慨說「我不知道該怎麼幫他。」

葉建源透過教育局與港府達成協議後，也在同日偕同30多位中學校長進入理大校園，帶出受困的中學生。雖然港府不拘捕18歲以下學生，但離開時仍要拍下與紀錄身分證資料，讓港警在未來還可究責。

部分留守學生對校長們的救援行動頗有微詞，認為被校長們出賣。對此葉建源理解學生對港府抱有懷疑心態，不過擔心學生會落入港府的圈套，故強調只希望「救一個是一個」。

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