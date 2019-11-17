　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／採訪報導

近日許多商家推出聖誕節活動，主打希臘神祇特色與星空裝潢的「Metis」信義義安和店，也將於12月25日與知名夜店「IKON」合作，讓民眾從下午High到半夜，《ETtoday新聞雲》直擊酒吧，發現老闆李昱翰（阿青），對創業相當有想法，這次不但與10年好友明陽合作開酒吧，更從現在的外送趨勢中發掘商機，他直言，「現在創業不用再給『慣房東』剝削，只要特色鮮明、結合網路行銷，再搭上這股外送風潮，店開在巷子裡一樣有生意做」。

▲▼「Metis」酒吧專訪。（圖／當事人提供）

▲「Metis」酒吧信義安和店，將於12月25日與知名夜店「IKON」聯辦聖誕節活動，老闆李昱翰表示，當初聽輔大的同學想來個聖誕趴，「就辦了！」。（圖／翻攝Métis Hookah&Darts Lounge Bar X 御牛亭和牛臉書）

想念大學？先去工地蹲給我看

昱翰的家庭從事營建業，生活還算寬裕，但父親不願養出「敗家子」，在昱翰18歲那年要他到工地「證明自己」，更嗆明這份工作做不下去，家裡不會支持他上大學，昱翰在半年中吃足了苦頭，好不容易撐到最後一天，工人們看李父開賓士來載他，不禁吐槽，「你家又不缺錢來做這幹嘛？」。

▲▼「Metis」酒吧專訪。（圖／當事人提供）

▲酒吧鎖定學生、上班族，主打平價消費，以希臘神祇與星空為裝潢特色。（圖／受訪者提供）

但昱翰也從這份經歷中，啟發了對工作的興趣，「我連最苦的都吃下來了，還有甚麼不能做的？」，之後便積極從事各種產業，從坐辦公室、投資開發、麥當勞、火鍋店打工，橫跨了食衣住行育樂，昱翰在過程中畫出創業的藍圖，也結識了一群好友，包含這次合開酒吧的明陽。

▲▼「Metis」酒吧專訪。（圖／當事人提供）

▲明陽（左）和昱翰（右）10年前一起在夜店工作，2人提到認識的經過笑成一團，現在更是創業的夥伴。（圖／當事人提供）

一杯酒，成就2人10年情誼

昱翰曾在夜店做過公關，他說那時為了把妹，一直向酒保討酒喝，卻只有明陽願意給他酒，2人說到這段不禁笑成一團，明陽回憶當時在吧台，「左邊是客人，右邊是公關、酒吧工作人員，當時其他人都只向左邊推酒，公關也知道要禮讓客人」、「但我覺得不該這樣去給人分類，應該要平等對待大家」，也因為明陽這份氣度，讓他和昱翰的兄弟情一走就是10年，如今更成為創業夥伴。

▲▼「Metis」酒吧專訪。（圖／當事人提供）

▲昱翰第一次提議開酒吧時，明陽自覺還沒準備好，遠赴澳門酒吧修練，還在一場比賽中，與世界好手同台競技。（圖／當事人提供）

不願拿朋友的錢冒險，他赴澳門向世界好手學習

現在2人有了自己的酒吧，但昱翰第一次捧著錢找上明陽時，卻遭到拒絕；明陽認為自己還沒準備好，即使昱翰喊著「先試試看再說」，他也不願拿朋友的錢冒險，並在他人的介紹下，到酒吧文化盛行的澳門工作，期間明陽參予了一場比賽，與世界好手同台競技，壓力大到一度懷疑自己「有甚麼資格站在這裡」，卻也在過程中學到許多，甚至得到世界級選手的肯定，讓他更加確信要在調酒這條路上邁進。

▲▼「Metis」酒吧專訪。（圖／當事人提供）

▲「Metis」信義安和店長明陽，能依照客人需求調解，若碰上不懂喝酒的客人，他也能給出專業建議。（圖／當事人提供）

政府喊著「鼓勵青年創業」，實際上…

昱翰十分關注趨勢，更參考遠東集團總裁徐旭東的思維，創業橫跨投資、餐飲、建材、殯葬，目標是將「生老病死」全納入事業版圖，這次開店，就是從新加坡的酒吧文化得到靈感，愛跑店的昱翰，覺得與其花大錢去自己不喜歡的店消費，不如自己開一間平價、有特色，讓學生及上班族都能享受的酒吧，但過程卻困難重重…。

「政府喊著青年補助、社會鼓勵創業，走出去卻處處受打壓…」，昱翰當初租店時，碰到堅持高房租的「慣房東」不說，甚至有已經講好了，卻「說不租就不租」的房東，好不容易步上軌道開始營業，卻又得面對國稅局的「追殺」，昱翰坦言，這酒吧至少得燒錢半年，之後能不能賺錢還得再看看。

▲▼「Metis」酒吧專訪。（圖／當事人提供）

▲昱翰認為，在外送崛起的現在，開店不用再死守「金店面」，即使開在巷子裡，只要能讓客人享受平價、有特色的體驗，一樣能賺錢。（圖／受訪者提供）

外送興起衝擊產業，想賺錢先跑先贏

近期有媒體報導，美國連鎖餐飲興起「dark kitchen」（鬼廚房，即純外送不做內用的經營模式），昱翰看準這個機會，與做餐飲的朋友合作，要搶進這股新趨勢，「現在開店，不用再抓著『金店面』的迷思，店開在不顯眼的巷子裡，不僅租金成本低，靠著外送也不怕沒生意做」，他更直言，「很多房東強調商圈、地段多好，如果真這麼好，那怎麼東區店面空一排？」。

工作、創業都秉持「先做再說」的昱翰，帶著一群從求學、工作認識的好友，一起在市場中找尋機會，想開的酒吧，也終於盼到明陽回國順利開張，他舉近日SOGO百貨與東區商圈聯合周年慶一例，認為現在同業間與其競爭，不如共好，也更能搶到賺錢的機會。

勝過高鐵撿到3百萬的快感　

ET快訊
「對號座乘客」拒讓位給孕婦　她拍照公審：丟光台灣人的臉
蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂
LIVE／千呼萬喚！蔡英文0900宣布最強「蔡賴配」迎戰韓國
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

壯漢發狂亂竄國宅揮刀亂砍　盾牌警棍亂鬥！2人受傷送醫

台中騎士闖紅燈+違規左轉：你開單我就撞死！還有600萬領　12警無奈放人

超商女在媽面前被「摸腰臀再襲胸」　癡漢搭訕起手式：做我老婆？

美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路

話術洗腦同學！「無卡分期」買手機現賺5千　台中80大學生慘扛600萬貸款

4歲小網美遭22歲女撞死！哥目睹心痛「看不到她長大」…靈堂淚擺養樂多告別

快訊／台東深夜翻車！男大生「爆頭」慘死　轎車衝出車道1死1傷

中油三輕塔壓縮機跳車！火光爆竄「黑煙3秒沖天」…民眾嚇傻報案

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻！妻子痛罵「阿扁都可以」…雲林二監神打臉

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

喜歡熱情台灣人、摩托車文化 加拿大師最愛寶島「10大理由」

機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

壯漢發狂亂竄國宅揮刀亂砍　盾牌警棍亂鬥！2人受傷送醫

台中騎士闖紅燈+違規左轉：你開單我就撞死！還有600萬領　12警無奈放人

超商女在媽面前被「摸腰臀再襲胸」　癡漢搭訕起手式：做我老婆？

美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路

話術洗腦同學！「無卡分期」買手機現賺5千　台中80大學生慘扛600萬貸款

4歲小網美遭22歲女撞死！哥目睹心痛「看不到她長大」…靈堂淚擺養樂多告別

快訊／台東深夜翻車！男大生「爆頭」慘死　轎車衝出車道1死1傷

中油三輕塔壓縮機跳車！火光爆竄「黑煙3秒沖天」…民眾嚇傻報案

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻！妻子痛罵「阿扁都可以」…雲林二監神打臉

全球大吹降息風、資金潮要來了　外銀點名看好6大潛力族群

福斯Touran「109.8萬元」在台上市　全車系標配IQ.DRIVE安全科技

洋基有托瑞斯可取代游擊　仍沒放棄簽回葛雷格里斯

喜歡到安養中心唱歌和長輩互動的女孩　陳俐菁要出唱片了

投書／京都咖啡館的咖啡好喝，原因竟不在於豆子？

緬甸翁腳痛無法行走以為脊椎出問題　來台想開刀才知是屈公病

小菜20元！南港平價清燉牛肉麵　肉超大塊、湯頭有白胡椒香

現省1110元！「資生堂百優乳霜」超殺　秋冬養肌靠一瓶解決所有煩惱

遭越南籍移工「咖啡話」！　調皮鄰居門鈴一按就跑走　他氣到衝上樓理論

機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

社會熱門新聞

轎車中興橋翻覆燒爛　單親媽車內成焦屍

洗腦賺佣金　80名大學生賠600萬

男友撞車爆炸　她受困燒成焦屍...死因揭曉　

4歲妹遭撞死　哥靈堂擺養樂多告別

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻　雲林二監打臉

國道警被撞亡　肇事司機判8月

台東深夜傳翻車　男大生爆頭慘死

中興橋貨車與2車碰撞　女子卡車內被燒死

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

不滿女副總！協理LINE群狂罵：看門狗都當不好

人夫在外尋刺激！她得憂鬱症怒告　小三：是妳縱容

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

外送商機興起　夜店老闆看到商機：房東慘了

更多熱門

相關新聞

Big City聖誕樹點燈　最強周年慶開跑倒數

Big City聖誕樹點燈　最強周年慶開跑倒數

Big City迎接2019週年慶，暖身活動熱鬧登場！11月16日18點整於1F噴水池廣場舉行聖誕樹點燈儀式，與民眾一起點亮幸福城市最閃亮的聖誕樹，隨著點亮聖誕樹的開始，也預告著一年一度的週年慶倒數計時。

桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場

桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場

DARPHIN年度禮盒打包精露、小粉紅

DARPHIN年度禮盒打包精露、小粉紅

女下體當拱門　「生命起源」模型被砲轟

女下體當拱門　「生命起源」模型被砲轟

周冬雨、劉亞仁為BURBERRY同框

周冬雨、劉亞仁為BURBERRY同框

關鍵字：

UbereatFoodpanda聖誕節夜店酒吧青年創業

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

小A辣突投震撼彈：在變性！

5幼擠被子取暖　網見亮點秒笑炸

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

22歲妹子月經沒來過！「歷任男友都進不去」醫生檢查GG了

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

更多

最夯影音

更多
中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面