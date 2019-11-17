美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路

記者羅志華／採訪報導

近日許多商家推出聖誕節活動，主打希臘神祇特色與星空裝潢的「Metis」信義義安和店，也將於12月25日與知名夜店「IKON」合作，讓民眾從下午High到半夜，《ETtoday新聞雲》直擊酒吧，發現老闆李昱翰（阿青），對創業相當有想法，這次不但與10年好友明陽合作開酒吧，更從現在的外送趨勢中發掘商機，他直言，「現在創業不用再給『慣房東』剝削，只要特色鮮明、結合網路行銷，再搭上這股外送風潮，店開在巷子裡一樣有生意做」。

▲「Metis」酒吧信義安和店，將於12月25日與知名夜店「IKON」聯辦聖誕節活動，老闆李昱翰表示，當初聽輔大的同學想來個聖誕趴，「就辦了！」。（圖／翻攝Métis Hookah&Darts Lounge Bar X 御牛亭和牛臉書）

想念大學？先去工地蹲給我看

昱翰的家庭從事營建業，生活還算寬裕，但父親不願養出「敗家子」，在昱翰18歲那年要他到工地「證明自己」，更嗆明這份工作做不下去，家裡不會支持他上大學，昱翰在半年中吃足了苦頭，好不容易撐到最後一天，工人們看李父開賓士來載他，不禁吐槽，「你家又不缺錢來做這幹嘛？」。

▲酒吧鎖定學生、上班族，主打平價消費，以希臘神祇與星空為裝潢特色。（圖／受訪者提供）

但昱翰也從這份經歷中，啟發了對工作的興趣，「我連最苦的都吃下來了，還有甚麼不能做的？」，之後便積極從事各種產業，從坐辦公室、投資開發、麥當勞、火鍋店打工，橫跨了食衣住行育樂，昱翰在過程中畫出創業的藍圖，也結識了一群好友，包含這次合開酒吧的明陽。

▲明陽（左）和昱翰（右）10年前一起在夜店工作，2人提到認識的經過笑成一團，現在更是創業的夥伴。（圖／當事人提供）

一杯酒，成就2人10年情誼

昱翰曾在夜店做過公關，他說那時為了把妹，一直向酒保討酒喝，卻只有明陽願意給他酒，2人說到這段不禁笑成一團，明陽回憶當時在吧台，「左邊是客人，右邊是公關、酒吧工作人員，當時其他人都只向左邊推酒，公關也知道要禮讓客人」、「但我覺得不該這樣去給人分類，應該要平等對待大家」，也因為明陽這份氣度，讓他和昱翰的兄弟情一走就是10年，如今更成為創業夥伴。

▲昱翰第一次提議開酒吧時，明陽自覺還沒準備好，遠赴澳門酒吧修練，還在一場比賽中，與世界好手同台競技。（圖／當事人提供）

不願拿朋友的錢冒險，他赴澳門向世界好手學習

現在2人有了自己的酒吧，但昱翰第一次捧著錢找上明陽時，卻遭到拒絕；明陽認為自己還沒準備好，即使昱翰喊著「先試試看再說」，他也不願拿朋友的錢冒險，並在他人的介紹下，到酒吧文化盛行的澳門工作，期間明陽參予了一場比賽，與世界好手同台競技，壓力大到一度懷疑自己「有甚麼資格站在這裡」，卻也在過程中學到許多，甚至得到世界級選手的肯定，讓他更加確信要在調酒這條路上邁進。

▲「Metis」信義安和店長明陽，能依照客人需求調解，若碰上不懂喝酒的客人，他也能給出專業建議。（圖／當事人提供）

政府喊著「鼓勵青年創業」，實際上…

昱翰十分關注趨勢，更參考遠東集團總裁徐旭東的思維，創業橫跨投資、餐飲、建材、殯葬，目標是將「生老病死」全納入事業版圖，這次開店，就是從新加坡的酒吧文化得到靈感，愛跑店的昱翰，覺得與其花大錢去自己不喜歡的店消費，不如自己開一間平價、有特色，讓學生及上班族都能享受的酒吧，但過程卻困難重重…。

「政府喊著青年補助、社會鼓勵創業，走出去卻處處受打壓…」，昱翰當初租店時，碰到堅持高房租的「慣房東」不說，甚至有已經講好了，卻「說不租就不租」的房東，好不容易步上軌道開始營業，卻又得面對國稅局的「追殺」，昱翰坦言，這酒吧至少得燒錢半年，之後能不能賺錢還得再看看。

▲昱翰認為，在外送崛起的現在，開店不用再死守「金店面」，即使開在巷子裡，只要能讓客人享受平價、有特色的體驗，一樣能賺錢。（圖／受訪者提供）

外送興起衝擊產業，想賺錢先跑先贏

近期有媒體報導，美國連鎖餐飲興起「dark kitchen」（鬼廚房，即純外送不做內用的經營模式），昱翰看準這個機會，與做餐飲的朋友合作，要搶進這股新趨勢，「現在開店，不用再抓著『金店面』的迷思，店開在不顯眼的巷子裡，不僅租金成本低，靠著外送也不怕沒生意做」，他更直言，「很多房東強調商圈、地段多好，如果真這麼好，那怎麼東區店面空一排？」。

工作、創業都秉持「先做再說」的昱翰，帶著一群從求學、工作認識的好友，一起在市場中找尋機會，想開的酒吧，也終於盼到明陽回國順利開張，他舉近日SOGO百貨與東區商圈聯合周年慶一例，認為現在同業間與其競爭，不如共好，也更能搶到賺錢的機會。

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