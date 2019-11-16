半路被訪問！日本妹霸氣回「不買中國製」...一掀衣服標籤臉綠了：對不起

▲在進行街頭訪問時，日本妹表示，只吃自己國家製造的東西。（圖／翻攝自《環球時報》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

日本某節目近日正進行一項街頭訪問，影片露出後立刻引起議論。當地一名短捲髮的女生在訪問時坦言，自己絕不買「中國製」的東西，沒想到她隨後看了一下自己的衣服標籤當場臉綠，趕緊對著鏡頭說，「對不起！」

從影片中可看見，被問到最討厭的食物時，該名短捲髮的日本女生表示，「我不吃中國製和韓國製的東西，只吃自己國家產的食物。」她坦言，從來沒有吃過韓式辣炒年糕和芝士熱狗，「只要是亞洲製造的都不吃，完全不吃！」

此外，該名日本妹提到，大陸過去爆發紙料包子事件，從那時候開始，她就不碰「中國製」的東西。據悉，北京電視台生活頻道新聞專題節目《透明度》在2007年播出《紙做的包子》專題，揭發「紙餡包子」的內幕，播出後引發社會震驚。不過，經過調查，該事件都是由《透明度》的一名臨時員工所捏造，託人故意製作紙餡包子。

雖然「紙餡包子」一事件是假新聞，但該名日本女仍堅持不碰「中國製」，她表示，「只要上面標明來源是中國，就不會去買。」隨後，主持人又問了一句，「那妳的衣服是哪裡產的？」

▲日本妹身上穿的衣服寫著「made in China」。

日本妹一掀開自己的衣服，竟看見上頭寫「made in China」，當場傻眼，趕緊對著鏡頭尷尬地說，「之前嫌棄中國製，實在是非常抱歉，對不起！」

▲日本妹對著鏡頭道歉，稱自己不會嫌棄「中國製」了。

該影片一曝光，立刻引起討論，大陸網友紛紛表示，「想離開made in China是不可能了」、「日本食品都有核輻射危險我也不吃」、「能馬上承認自己錯了也算不錯了」、「我就是喜歡看打臉的」。

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