債務問題10人凌晨約戰三民公園　「高爾夫球桿、裝飾彈」都來了

▲警方在公園內找到生存遊戲用的裝飾彈。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄十全路三民公園內15日凌晨傳出聚眾鬥毆，並傳出3聲槍響，警方快打部隊獲報趕緊到場，但雙方都已鳥獸散，隨後在搜索現場時發現生存遊戲用的裝飾彈及高爾夫球頭，並循線逮捕其中6人到案，初步了解，鬥毆原因疑似為債務糾紛導致，過程中傳出的槍響為有人持道具槍擊發裝飾彈，警方已排除為槍擊案。

三民一分局表示，今天凌晨將近1點鐘，三民區十全一路上的三民公園傳出有10多人鬥毆，甚至有附近住戶人聽到3聲槍響連忙報警，快打部隊獲報趕赴現場後，涉案人車已逃逸，現場血跡斑斑，後續在搜索現場時，發現斷掉的高爾夫球桿頭及生存遊戲用「裝飾彈」1顆。

▲警方循線逮捕滋事分子後，帶往停車處進行搜索。（圖／記者洪正達翻攝）

警方在公園內搜索完畢後，立即調閱周邊監視器，並派員到醫院訪查，發現鬥毆案中葉姓男子（25歲）由友人載至高醫門口後自行步入急診室就醫，經初步檢傷後，葉男傷勢為左眼眶骨折、後腦頭皮撕裂傷、右手鈍挫傷及背部擦傷，無任何槍傷痕跡，警方後續也依監視器逮捕6名參與鬥毆的男子，初步調查為債務糾紛，雙方相約談判破裂而引發鬥毆案，警方目前正加緊查緝其他嫌犯中。

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