《野豬渡河》奪文學金典年度大獎！張貴興引畢卡索發言領獎：我就是新人

▲張貴興費時17年完成《野豬渡河》，榮獲2019「臺灣文學金典獎」年度大獎。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

2019「臺灣文學金典獎」贈奬典禮於12日盛大舉行，今年有多項創新變革，也首度結合「出版與影視跨產業媒合會」，期望文學以「故事基地」的活力助益IP產業。而「金典年度大獎」頒給張貴興《野豬渡河》，他表示本來很猶豫這獎項應該屬於年輕人，但想到畢卡索老年時自稱「我就是新人」，也把自己當成新人領獎，提醒創作路上必須不斷思考、突破、追求真相。

「臺灣文學金典獎」首度將「金典年度大獎」頒給張貴興《野豬渡河》，賴香吟、夏曼藍波安等7人的作品獲得「金典獎」，另外象徵新人榮譽的「蓓蕾獎」由洪明道、王天寬、曹馭博獲獎。臺灣文學館同時鼓勵劇本及母語創作，得獎作品一併頒發。

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▲「臺灣文學金典獎」創作類得主合影得主，左起：張芳慈、黃璽、曾美滿、游悅聲、陳禹心、王倩慧、王永成。（圖／文化部提供）

張貴興以《野豬渡河》榮獲「年度大獎」，他表示，起初很猶豫是否該獎項應頒給年輕人，但想到畢卡索老年時自稱「我就是新人」，提醒創作者必須不斷思考、突破和追求真相，因此一直也把自己當新人，而自稱是以新人姿態接受此獎。

評審團也盛讚《野豬渡河》是作者費時17年而聚焦北婆羅洲3年8個月的故事，帶出雨林的詭譎、慾念和野性氛圍，全書有大量密碼，以野豬為巨大隱喻，在叢林戰役中有效結構出華夷想像。

▲張貴興《野豬渡河》有大量密碼，以野豬為巨大隱喻，在叢林戰役中有效結構出華夷想像。（圖／取自博客來）

國立臺灣文學館長蘇碩斌說明，文學環境不斷變動，臺文館與時俱進，在文化部的支持下，致力為文學界建立穩定的競賽舞臺。今年金典獎，以獎助出版市場的文學作品之「圖書類」獎項，徵獎對象不區分文類，期能吸引各種新人才投入文學、活絡臺灣文化內容的生態圈。

而為了鼓勵未出版新作的「創作類」徵文，則以戲劇文學和母語文學為獎助目標，不論是劇本，或是臺語、客語與原住民漢語新詩，都是原本文壇創作相對需要鼓勵的區域，因此入圍及得獎的作品，都是不同族群運用不同語言、嘗試各種形式的書寫成果，是臺灣文學多元圖像的豐富根基。

文化部政務次長彭俊亨出席此文壇盛事，擔任贈獎人並致詞向得獎者們祝賀，他以《幽夢影》提到的5個福氣「有工夫讀書、有學問著述、無是非到耳、有多聞直諒之友、有力量濟人」，感謝文學家的分享，將時間用在比自己生命更長久的事，用文學豐富大家的心靈，讓社會更好、更進步。

各獎項得主可獲贈獎座及獎金，包含圖書類「年度大獎」1名，獎金100萬元；「金典獎」7名、「蓓蕾獎」3名，獎金各15萬元。創作類：「劇本創作獎」1名，獎金30萬元；「臺語新詩創作獎」2名、「客語新詩創作獎」2名、「原住民漢語新詩創作獎」2名，獎金各10萬元。各得獎者感言與各評審委員對得獎作品之短評，均收錄於臺文館出版之《2019臺灣文學金典獎得奬作品集》。

▲臺灣文學金典獎「蓓蕾獎」得主合影，左起：阿潑、夏曼．藍波安、洪明道、王天寬。（圖／文化部提供）

為了讓文化藝術作品有機會進入產業界，文化部持續大力支持出版與影視跨產業，11月12日至11月14日在萬豪酒店舉辦的「2019出版與影視跨產業媒合會」，讓「以影像說故事的人」看見並找到「以文字說故事的人」。

臺灣文學金典獎贈奬典禮，今年首度移師臺北，正是為了讓這些今年最佳的文學書單，透過媒合會的推廣，創造各種可能。未來將再成為文學外譯到國際書市、媒介到影視產業的先行隊伍，期盼有效結合文化部近年大力推動的內容經濟。