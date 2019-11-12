專業甜點大師也驚呼！百萬熱銷見證的超美味歐系甜點HIS＆HERS義式布丁

圖、文／HIS&HERS提供

讓專研西式甜點的專業甜點師也不藏私分享的夢幻超商甜點是？！在超商甜點櫃前，商品超多樣看得眼花撩亂，不知道從何下手嗎？在7-11超商有一款連專業甜點師都讚不絕口的甜點「HIS&HERS義式布丁」，小編今天推薦給大家！





該專業甜點師也提到：在台灣，除了大家熟悉的法式甜點外，義大利也是世界馳名的甜點王國，除了最常被提到的提拉米蘇、Gelato 義式冰淇淋，還有許多歐洲人也熱愛的經典甜點值得消費者嘗試。



7-11超商獨家販售的＂HIS&HERS義式布丁＂就是以經典義式甜點Panna Cotta義式奶酪為靈感打造而成，這款義大利的經典甜點，口味上有著義式甜點不甜膩的特色，是成熟都會男女都會愛上的大人系滋味，如同HIS&HERS一直強調的＂不同內在，一樣最愛＂，就是希望讓喜好甜食的女性、不嗜甜的男性都能不約而同的愛上這款甜中帶苦、多層次且成熟的風味。

Panna Cotta在義大利文中為”煮過的鮮奶油”，HIS&HERS義式布丁秉持著義式的傳統精神以嚴選鮮奶油製作，布丁體可以品嚐到濃郁奶香，口感如同布蕾般綿密滑順，一口嚐下入口即化。搭配的焦糖醬以白蘭地酒作提味，苦甜滋味點綴出這款經典義式甜點的豐富性及深度，在濃郁的奶香的主體下，留有白蘭地酒香與微苦焦糖香味的餘韻。

想嚐嚐義式布丁的經典滋味，不用飛去義大利，現在在7-11超商24小時就可以隨時享受，甜點控們千萬不要錯過HIS&HERS義式布丁！趕快手刀衝到附近的小七買一波！