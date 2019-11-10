地產大亨千金「窒息滾床」慘死！嫌犯案後爽看謎片...清完血繼續約會

▲22歲的葛瑞絲獨自到紐西蘭旅行，卻慘遭謀殺。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

英國的22歲女子葛瑞絲（Grace Millane）日前到紐西蘭遊玩，透過交友軟體認識陌生男網友，卻不幸死在異鄉。她的父親是現年61歲的英國地產大亨大衛（David Millane），全案近日開庭，大衛與妻子吉蘭（Gillian Millane）也飛往紐西蘭參與審判。

綜合外媒報導，這起案件發生在去年12月，葛瑞絲在生日前夕獨自前往紐西蘭壯遊，卻在12月9日被發現死亡，還被棄屍於偏遠山區，據了解，她生前透過約會軟體「Tinder」認識了一名男網友，兩人被拍到親密地進出酒吧與旅館。屍體被發現的隔天，一名27歲的男性涉嫌謀殺而遭到逮捕，該男在今年1月初時不同意認罪，因此全案進入審判階段，預計將會長達4周。

當地時間6日，檢察官麥克伯瑞（McCoubrey）在法庭上秀出證據，顯示葛瑞絲和陌生男子見面後，在酒吧和餐廳內接吻，接著一起進入奧克蘭市中心的「城市生活飯店」（CityLife hotel），看起來都很開心，葛瑞絲還傳簡訊告訴自己的朋友「約會很棒，我們之間很來電」。

嫌犯也在法庭上指出，兩人約會時氣氛很好，因此直接進房滾床單，但是過程中演變成激烈的性 愛，「她要我用力抱著她，甚至要掐住她的喉嚨，還說要很用力」。完事之後，男子洗完澡走出浴室，就發現葛瑞絲倒在地上，被告的律師也指出，這個事件只是「兩個年輕人的親密行為發生失誤」，並沒有要謀殺的意思。

▲葛瑞絲的最後身影。（圖／達志影像／美聯社）

警方調查則指出，被告疑似在犯案後，用手機 Google搜尋「色情片」、「懷塔克雷山區」（Waitakere Ranges，即葛瑞絲被發現的陳屍地點）、「最熱的火」、「大箱子」、「清潔用品」字眼。

法醫克倫費爾特（Dianne Crenfeldt）則指出，旅館房間內有發現血液噴濺的情形，像是在行李箱、地板和冰箱上，另外，她認為在房內有過清理血液的跡象，還曾有人鞋底沾血走來走去。DNA鑑識專家也認為，冰箱上的血液極有可能就是葛瑞絲的，毒理學家則指出，葛瑞絲體內並沒有服用過藥物的跡象。



警方認為，嫌犯在犯案後把遺體塞進行李箱棄屍，接著又找下一位女網友約會，直到被逮捕，但嫌犯始終只承認棄屍，否認有親手殺害葛瑞絲。目前全案持續審判中，下周繼續開庭，預計將會持續4到5周。