主投敗敵超水準「敗隊教練脫帽致敬」　張奕返鄉受英雄式歡迎

▲張奕返鄉受到鄉親英雄式歡迎，花蓮縣長徐榛蔚頒贈「台灣之光」賀匾祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界12強棒球錦標賽預賽主投七局，率中華隊擊敗委內瑞拉的先發投手張奕8日回到家鄉花蓮萬榮鄉西林村，縣長徐榛蔚下午前往表達恭賀之意，除頒發台灣之光賀匾，並獻上原住民勇士山豬牙項鍊，預祝中華隊前往東京六強複賽，再次擊敗強敵，贏得2020東京奧運的門票。

世界12強棒球錦標賽中華隊的優異表現，再次掀起台灣的棒球熱，其中最扣人心弦的比賽，就是中華隊在預賽第二戰以三比零擊敗委內瑞拉，先發投手張奕，主投7局沒有失分，並賞了6次三振給對手，冷靜的頭腦加上精準的控球，在壘上有人的情形下，順利讓對手出局化解危機，除了贏得國人的喝采，就連委內瑞拉國家隊的教練，在賽後也表達要向張奕脫帽致敬，讚嘆他的表現非常有水準。

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▲徐榛蔚獻上原住民勇士山豬牙項鍊，預祝中華隊前往東京六強複賽，再次擊敗強敵，贏得東京奧運的門票。

花東兩縣向來是棒球國手的搖籃，這次中華隊25人名單中，就有八位是花蓮子弟，包括江少慶、林立、張奕、林凱威、陳鴻文、陳俊秀、林鋅杰及王威晨，中華隊贏得勝利，全體國人同感驕傲，花蓮人更是與有榮焉。

張奕在日本打球，加盟日職歐力士隊，已經多年未曾返鄉，此次一戰成名，也在故鄉萬榮鄉西林村颳起一陣旋風，孝順的張奕特地先到祖先靈前祭拜，報告自己為國爭光的好表現，隨即在親族簇擁下接受英雄式的歡迎儀式，鞭炮聲響徹雲霄，對於鄉親索取簽名球的要求，張奕來者不拒，展現十足親和力。

▲張奕對於鄉親索取簽名球的要求，張奕來者不拒，展現十足親和力。

徐榛除了關心張奕獨自在日本打拼的生活近況，也盛讚張奕在投手丘上的優異表現，成為新台灣之光、花蓮之光及西林之光絕對當之無愧，她也勉勵在場的小朋友能向張奕大哥哥看齊，努力鍛鍊球技與體魄，未來也能代表國家在國際體育場上持續發光發熱。

包括萬榮鄉長古明光、代表會主席潘元基、村長王依美、謝明生校長、胡永寶校長、縣府中區服務中心副主任吳香蘭與西林村鄉親們皆到場恭賀，同感光榮，眾人與張奕開心合影留念，場面溫馨。