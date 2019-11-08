憂對手奧步、抹黑越來越多　吳伯雄力挺韓國瑜高喊「邪不勝正」

▲韓國瑜出席「全國公教軍警消力挺韓國瑜暨黨籍立委」團結大會。（圖／記者李毓康攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日下午出席「全國公教軍警消力挺韓國瑜團結大會」，前國民黨主席吳伯雄致詞時表示，選戰剩下六十幾天，對方的奧步、各種招數抹黑會越來越多，「就算明天就要投票，今天晚上都不能放心」，並強調「邪不勝正」，相信最後勝利屬於韓國瑜。

吳伯雄致詞時表示，最近韓國瑜帶來的包括中華民國青天白日旗飄揚，到處都是正義的聲音，「我覺得這幾年第一次感受到中華民國絕對有希望，這點是韓國瑜的魅力、號召力，帶動整個國家翻轉，對付不公不義政權，也只有靠這股力量，才能把中華民國從危險邊緣翻轉過來」，他也打趣說，「我雖然年過八十，感受到各位感染，我覺得我不是伯公，是雄哥！」

「距離選戰勝最後六十幾天，我經歷過很多選戰，這六十幾天是關鍵的六十幾天，對方的奧步、各種招數抹黑會越來越多。」 吳伯雄表示，他請韓國瑜除了注意健康，大家也要注意他的安全，並說，「除了我們本身要堅定支持、駁斥不實謠言外，要有耐心地一個一個去說服，讓他們接受韓國瑜，相信最後勝利屬於我們的」，吳伯雄更高呼，「邪不勝正！要有信心！大家一定要在最後關鍵時刻，以一擔十發揮力量，擴大對韓國瑜的支持、了解，就算明天就要投票，今天晚上都不能放心。」