她「被匪徒酒瓶砸頭」開車門強搶22萬！關鍵4疑點曝光：門上沒指紋+頭上無傷

▲整起案件疑點重重。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者蕭可正、林昱萱／花蓮報導

花蓮縣新城鄉7日晚間發生一起可怕事件，一名女子聲稱，自己本來要去飯店休息，卻遭到歹徒搶走22萬9千現金，還被拿酒瓶打頭，但詭異的是，警方並沒有在車門上發現歹毒指紋、頭部也沒有傷口，而女子不願完成遭搶筆錄，就醫後離開分局，因此詳細案情仍有待調查釐清。

這起事件發生在7日晚間9時許，一名桃園女子聲稱，自己到花蓮找乾媽，之後想說要在附近民宿住一晚，怎料在前往民宿的過程中，卻遭人強行把副駕駛座位的車門給拉開，那人還將她拉下拿酒瓶打頭。

另外，女子也聲稱，遭搶前有打電話給乾媽，說自己遭到他人跟蹤，而她也向警方供稱，當時遭到三機車尾隨，對方攔車後將她拉下車，拿酒瓶砸頭、勒住脖子後，搶走22萬9千現金。之後女子倒地後自行報案，不過警方到場協助送醫後發現，女子頭部並無外傷，左手有撕裂傷。

此外，這起案件仍有四大疑點，「並無關鍵影像，當時關鍵行車記錄器關機，監視器沒有拍到3機車尾隨」、「物證不符，門把無指紋（都是灰塵）」、「傷勢不符，頭部沒有傷口，衣服很乾淨」、「遭搶後態度閃爍，不願完成遭搶筆錄，就醫後離開分局」。對此，詳細的案件經過仍有待警方調查釐清。

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