星光閃耀　台南醫院獲衛福部多項獎項肯定

▲榮獲雙冠王的洪元斌醫師身為感染科主任，積極推動傳染病防治醫療網工作，無私奉獻於防疫工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛福部台南醫院及醫師群再獲肯定！胸腔內科李正雄醫師及感染科洪元斌醫師獲頒2019年防疫績優公務類個人獎，優良暨資深典範醫師由牙科姚宜吟醫師及感染科洪元斌醫師榮獲，骨科周益全醫師榮獲「閃亮新人獎」，參與衛福部醫療影像判讀機構的台南醫院榮獲「2019年度判讀績優團體獎」，得到專業上的肯定。

李正雄醫師為胸腔內科專科醫師，對結核病防治不遺餘力，不但主動進駐機構為住民完成潛伏結核感染治療，也擔任諮詢委員與教育訓練講師，不遺餘力地結合公衛端防疫措施與臨床醫療，獲得病人、機構、醫院與公衛端高度肯定，獲得病人、機構、醫院與公衛端高度肯定。

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榮獲雙冠王的洪元斌醫師身為感染科主任，積極推動傳染病防治醫療網工作，不僅戮力於院內各項防疫政策與措施建置完整，對於衛生主管機關之所有防疫政策與防疫雲發展計畫也全力配合協助，更不吝分享與傳授傳染病相關的專業知識，無私奉獻於防疫工作。

在院服務逾10年的姚宜吟主任，除了醫療專業，視病猶親，看診態度親切，陸續改善看診環境讓身障、聽障者前來就醫更加便利﹔近年來持續執行台南市65歲以上免費裝置老人活動假牙計畫及牙周整合照護計畫，更投身參與於養護之家與社區辦理的義診活動，盡己心力。

榮獲閃亮新人獎的骨科周益全醫師，在新化分院開立髖膝關節特別門診，以「一條龍」整合性照護服務方式（門診、手術、復健），造福偏鄉地區之民眾，免於奔波。臨床之餘亦積極參與院內各項衛教活動、推廣講座活動。

為改善偏遠醫院放射專科醫師不足的問題，台南醫院自2016年開始參與衛生福利部醫療影像判讀中心業務，為偏鄉醫院提供快速及精確的影像診斷報告，不論是乳房攝影、一般Ｘ光檢查，或是高階電腦斷層及磁振造影檢查，本院放射診斷科專科醫師均能及時提供良好的診斷報告，不僅可以有效縮短報告等待時間，更可藉由正確的診斷依據提供最佳的治療決策，進而提高病人的醫療成效，也大大提升了偏遠地區的醫療品質。

李孟智院長表示，台南醫院很榮幸能榮獲「影像判讀績優團體獎」，未來也將繼續秉持服務偏鄉醫療的精神，持續不斷的配合執行支援影像判讀的任務，一起來守護偏鄉及大台南民眾的健康。