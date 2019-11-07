　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽成最狂打扮！小丑、安娜溫圖登熱門COS角色

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

萬聖節不少裝扮狂、名人早已等不及地舉辦一連串萬聖裝辦派對，像是社群女王凱莉珍娜Kylie Jenner搶先幫一歲女兒Stormi想好裝扮角色，就是媽媽Kylie本人！

引爆社群轉發的正是一歲的Stormi，裝扮成媽媽凱莉珍娜Kylie Jenner於今年Met Gala的裝扮，戴上紫色假髮、穿上迷你版的亮片羽毛禮服，再拿個閃亮小包，裝扮相似程度彷彿來到小人國，逼真的十分可愛，小Kylie成為最新一代社群新星。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

社群新星不只Stormi，擁有將近4百萬粉絲的Instagram帳號@kcstauffer，以記錄四姊妹生活而紅的Stauffer Family，日前也分享小姊妹模仿Kendall Jenner和Kylie Jenner的萬聖節裝扮，不僅服裝、假髮都用心準備，連pose、表情都十分到位，獲得超過70萬讚數。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而社群女王Kylie Jenner也不惶多讓，展開一連串裝扮派對，先和姊妹扮成Playboy兔女郎，標準的兔耳朵和性感兔女郎制服，展現無敵青春，今天再po出迪士尼公主系列，扮成小美人魚艾莉兒的Kylie Jenner，與其他「公主」度過萬聖節。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

電影角色也是萬聖節裝扮熱門靈感，許多化妝師挑戰將自己畫成黑魔女，演員Tracee Ellis Ross挑戰懸疑片《Us 我們》、妮姬米娜Nicki Minaj扮演瘋狂又性感的小丑女，首次加入裝扮戰場的黛咪·洛瓦托Demi Lovato也一連準備兩套驚豔粉絲，而超模辛蒂克勞佛Cindy Crawford則和丈夫化身最潮復古Disco夫妻檔。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而時尚圈，也有不少大人物受到歡迎，例如：Vogue美國版總編輯安娜溫圖Anna Wintour，以及剛結束的香奈兒Chanel 2020春夏大秀，闖入秀上的法國女演員以及正義女俠Gigi Hadid，都成為大家爭相扮演角色。加州時尚部落客Aimee Song也分享之前扮演的蒙娜麗莎畫像，僅需要輸出畫框，將自己的臉畫白並戴上假髮，簡單又醒目，提供粉絲角色扮演靈感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Tiffany Leu | 來源：Instagram @kyliejenner @aimeesong @michelleclarkmakeup @lizakoshy @cindycrawford @nina @nickiminaj |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

#MeFashoin 還沒想到萬聖節該怎麼打扮嗎？好萊塢大明星超狂「萬聖趴」造型回顧

萬聖節女王海蒂克隆Heidi Klum上演Live變裝秀，花13小時將自己打造成佈滿管子、器官外露的超現實生物 無人能敵！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
蚵仔寮漁港車輛落海！警消急潛水搶救　1人無生命跡象
台中男酒駕噴飛！臉朝下「五官磨平」百萬野馬撞爛　母見屍崩潰
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽成最狂打扮！小丑、安娜溫圖登熱門COS角色

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

【廣編】立冬必吃！宅女小紅分享進擊品鴨法　200鍋大放送

雙11午夜開搶！電商祭出iPhone 11 Pro Max限量11元、YAMAHA機車下殺5折

化妝品一天賺2.5億！SOGO周年慶首日TOP 3 特惠組合大公開

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

生鮮也能送！家樂福攜手foodpanda「幫送到府」　6大類、300支商品一次看

麥當勞歡樂送限定！蛋捲冰淇淋、薯條化身環保杯套「4款只送不賣」

H＆M聯名精品今開賣人潮慘　30人排隊與去年百人盛況差很大

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽成最狂打扮！小丑、安娜溫圖登熱門COS角色

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

【廣編】立冬必吃！宅女小紅分享進擊品鴨法　200鍋大放送

雙11午夜開搶！電商祭出iPhone 11 Pro Max限量11元、YAMAHA機車下殺5折

化妝品一天賺2.5億！SOGO周年慶首日TOP 3 特惠組合大公開

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

生鮮也能送！家樂福攜手foodpanda「幫送到府」　6大類、300支商品一次看

麥當勞歡樂送限定！蛋捲冰淇淋、薯條化身環保杯套「4款只送不賣」

H＆M聯名精品今開賣人潮慘　30人排隊與去年百人盛況差很大

費玉清封麥前拋震撼彈「前列腺阻塞」　揭不能給江蕙幸福的秘密

保險業有新規！淨值比低於3%要增資　明年4月1日上路

陳水扁爆中日將簽支持對港一國兩制　要蔡英文提前因應

雄獅旅遊包「世界夢號」旅展價6,999元起！打卡比人氣送百萬現金

阿諾扛槍「砲口對準iPhone三鏡頭」零違和！　拿出惡搞手機殼笑翻網

高爾宣嘴超甜讚曾沛慈24歲　大方放閃「女生裙子不能太短」

「賄選終結者—全面出擊」首映會　南檢首創反賄選短片上大銀幕

中山大學驚傳教授電郵集體遭駭！　兩岸學者信箱被「監控超過3年」

快訊／蚵仔寮漁港車輛落海！警消急潛水搶救…1人無呼吸心跳

牆壁滿是「數不清插座」！他想買5千萬獨棟房　一看裝潢：超不舒服

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

消費熱門新聞

雙11午夜限量爆品開搶！

4款可口可樂麥麥經典杯套只送不賣

生鮮也能送！家樂福在foodpanda11／11日上線

雙11買好搶滿！超商咖啡最低下殺49折

不容錯過！全聯6款神級起司甜點報到

H＆M聯名精品今開賣人潮慘

雙11尿布滿額送爆紅BABY SHARK

搶攻雙11商機！4大賣場優惠懶人包

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折

SOGO周慶首日化妝品可賺2.5億

全台最美感謝慶　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

多喝水氣泡水全新限定口味上市

更多熱門

相關新聞

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭

姊姊謝金燕來到四大時裝週最後一站巴黎，身穿4套戰服在巴黎街頭引起注目，秀場內和國際名人交流合照，場外讓街拍攝影師捕捉最美風景，不畏低溫、時差，姊姊霸氣回應：「要做就是要做到最好！」

關鍵字：

KylieJenner萬聖節造型小丑女黑魔女安娜溫圖VogueTaiwan

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

更多

最夯影音

更多
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面