Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽成最狂打扮！小丑、安娜溫圖登熱門COS角色

萬聖節不少裝扮狂、名人早已等不及地舉辦一連串萬聖裝辦派對，像是社群女王凱莉珍娜Kylie Jenner搶先幫一歲女兒Stormi想好裝扮角色，就是媽媽Kylie本人！

引爆社群轉發的正是一歲的Stormi，裝扮成媽媽凱莉珍娜Kylie Jenner於今年Met Gala的裝扮，戴上紫色假髮、穿上迷你版的亮片羽毛禮服，再拿個閃亮小包，裝扮相似程度彷彿來到小人國，逼真的十分可愛，小Kylie成為最新一代社群新星。

社群新星不只Stormi，擁有將近4百萬粉絲的Instagram帳號@kcstauffer，以記錄四姊妹生活而紅的Stauffer Family，日前也分享小姊妹模仿Kendall Jenner和Kylie Jenner的萬聖節裝扮，不僅服裝、假髮都用心準備，連pose、表情都十分到位，獲得超過70萬讚數。

而社群女王Kylie Jenner也不惶多讓，展開一連串裝扮派對，先和姊妹扮成Playboy兔女郎，標準的兔耳朵和性感兔女郎制服，展現無敵青春，今天再po出迪士尼公主系列，扮成小美人魚艾莉兒的Kylie Jenner，與其他「公主」度過萬聖節。

電影角色也是萬聖節裝扮熱門靈感，許多化妝師挑戰將自己畫成黑魔女，演員Tracee Ellis Ross挑戰懸疑片《Us 我們》、妮姬米娜Nicki Minaj扮演瘋狂又性感的小丑女，首次加入裝扮戰場的黛咪·洛瓦托Demi Lovato也一連準備兩套驚豔粉絲，而超模辛蒂克勞佛Cindy Crawford則和丈夫化身最潮復古Disco夫妻檔。

而時尚圈，也有不少大人物受到歡迎，例如：Vogue美國版總編輯安娜溫圖Anna Wintour，以及剛結束的香奈兒Chanel 2020春夏大秀，闖入秀上的法國女演員以及正義女俠Gigi Hadid，都成為大家爭相扮演角色。加州時尚部落客Aimee Song也分享之前扮演的蒙娜麗莎畫像，僅需要輸出畫框，將自己的臉畫白並戴上假髮，簡單又醒目，提供粉絲角色扮演靈感。

※編輯：Tiffany Leu | 來源：Instagram @kyliejenner @aimeesong @michelleclarkmakeup @lizakoshy @cindycrawford @nina @nickiminaj |

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