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瘋電影／阿達一族　壞人只有魔鬼能治

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文／賴賴

▲▼ 阿達一族。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

故事很完整，適合闔家觀賞的寓教於樂的精彩動畫，從阿達一族找到房子開始述說，傳統家庭文化對孩子的影響，與時代轉變父母的自我價值觀調整等，許多許多給父母和給子女的劇情，非常有意義，淺顯易懂且幽默好笑，許多橋段都可以笑出聲。

很厲害的劇本設計，在細微中見高級幽默，而進入青春期的女兒偏偏要去公立國中上課，她進入學校的反應超諷刺好笑，整個就是阿達家居生活版，從阿達家出發到親戚來訪，校園內的霸凌對應著鄰居對於詭異阿達家族的不滿，而進而攻擊，電影依照劇情平緩卻符合邏輯的慢慢推進，到最後的反轉和收合非常漂亮，電影沒有刻意醜化任何人，這就是人類，每著人都不同，何必霸凌和自己不相同的另一種價值，很棒的教育內涵，電影流暢好看。

看完會期待有續集，劇本寫得很好，劇情流暢內容豐富符合時下社會氛圍，大人小孩皆有所獲的佳作。


片　　名：阿達一族
英文名稱：The Addams Family
類　　型：動畫、喜劇
上映日期：2019-11-01
片　　長：01時28分
導　　演：格雷格帝爾南(Greg Tiernan) 、 康拉德威儂(Conrad Vernon)
演　　員：莎莉賽隆(Charlize Theron) 、 克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz) 、 奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 艾莉森珍妮(Allison Janney)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

詭異無常，稀奇古怪的「阿達一族」在高魔子（奧斯卡艾薩克 飾）和魔帝女（莎莉賽隆 飾）相愛結婚後，開始尋找新家成立家庭，用獨特的方式教育女兒星期三（克蘿伊摩蕾茲 飾）和兒子普斯利（芬恩伍法德 飾），當小孩長大準備進入一般的學校唸書，此刻“阿達一族”面臨到世俗的眼光，他們和一般人相處會激盪出什麼樣有趣的事情。

▲▼ 阿達一族。（圖／yahoo）

▲夫婦找到過去的精神病療養院遺址非常喜愛。

▲▼ 阿達一族。（圖／yahoo）

▲適逢叛逆期，星期三撿了紅氣球，果然使母親不滿。

▲▼ 阿達一族。（圖／yahoo）

▲鄰居特來推薦裝潢安排，並鼓吹必定要處理。

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