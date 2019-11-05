18周汪汪超怕煙火！　夜半傳炸彈級爆炸聲害牠心臟病發「活活嚇死」

▲ 派特森飼養2隻幼犬，其中1隻因心臟病發死亡。（圖／翻攝自臉書／Susan Paterson，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國南約克郡日前發生一起悲劇，一隻出生僅18周的小狗相當害怕煙火，沒想到半夜因無預警施放的煙火而心臟病發身亡。沃姆威爾小鎮居民派特森（Susan Paterson）在當地臉書社團Wombwell wise上表示，她飼養的18周大黑色梗犬茉莉（Molly）2日是被煙火活活嚇死的。

派特森3日在社團中分享茉莉可愛的照片並寫道，「由於昨晚在沃姆威爾及達菲爾德小鎮間施放的大量煙火，我們失去一隻心臟病發的小梗犬。請為動物著想吧。茉莉只有18周大，死於對煙火的恐懼。」她鼓勵社團成員簽署一份反對在未經授權的活動上施放煙火的請願書，短短3天內已經被分享7.7萬次。

這名心痛的飼主3日在後續發文中表示，她和家人仍在釐清事發經過，一面害怕著晚上會再度聽見無預警的煙火聲。她在4日補充，「茉莉已經離開，但她永遠不會被忘記，她會活在我們心中。」

▲ 派特森在當地臉書社團發文。

派特森的貼文吸引逾百名網友留言，「真難過」、「太令人心碎了」、「可憐的小寶貝」、「我的狗在這之前都很好，但昨晚的達菲爾德彷彿有炸彈爆炸一般，讓我10歲的狗狗嚇壞了。我不得不把牠塞進我的睡袍裡，因為裡頭又黑又安全，但牠還是花了好幾個小時才平靜下來」。

英國動保組織Dogs Trust發言人說明，「狗狗的聽覺比人類靈敏4倍，因此突如其來的爆裂聲和煙火聲會產生持久的影響。幸運的是，主人可以以很多方式來幫助狗狗緩解爆裂聲帶來的壓力，包括一些簡單的措施，像是提供安全的藏身之處，或在煙火開始前將牠們安置好，都能產生很大的作用。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。