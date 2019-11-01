熟女官員貪污1330萬...受審時「公主病」發作　淚崩：沒有吹風機不想洗頭！

▲包淥瓊把各個管道的公款，以薪資發放的名義套取出來，匯到自己戶頭。（示意圖／pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸不少官員相繼因貪污「落馬」，浙江杭州建德市道路運輸管理處財務科前科長包淥瓊就是其中之一，她早前因挪用公款超過300萬元（人民幣，下同）獲刑，近日再度爆出，已經41歲的她因「公主病發」、虛榮心作祟而犯案，受查時又不斷抱怨，「我不想穿難看的囚服，沒有吹風機，我不想洗頭。」

浙江杭州市紀委監委公眾號「清廉杭州」近日披露了包淥瓊案情。通報稱，包淥瓊時常會表現出公主似的嬌氣和柔弱，今年4月1日在丈夫和部門高層陪伴下，向建德市監察委員會自首時，自稱貪汙了260萬元公款，「天真地以為自首講清楚了犯罪事實，便能和丈夫一起回家。」

但經過調查，發現包淥瓊從2016年1月20日開始，實際貪汙足足307萬元（約新台幣1330萬元）公款。對此，她竟表示，「我怎麼貪汙了這麼多錢啊！接下來可怎麼辦」，隨後大哭起來，孩子氣的喊著要回家。

▲包淥瓊被判處有期徒刑6年。（圖／微信公眾號「清廉杭州」）

通報稱，包淥瓊「傻」的背後其實是虛榮心在作祟，正因為她的經濟收入水準無法承載她的公主虛榮心，才讓這麼一個柔弱女人犯下震驚全市的貪汙大案。

實際上，包淥瓊的經濟收入並不低，算是中產之家，但從小的嬌生慣養，讓她養成揮金無度的生活習慣，自己和孩子們的吃穿用度，慢慢地超過家庭經濟的承受能力。在2016年1月20日，她試探性的冒用一個已調離人員的名字套取16979.4元，這筆錢很快被她轉到自己的支付寶帳戶用於購物消費。

▲包淥瓊在接受調查時，公主病發作 。（圖／翻攝自微博）

最初，包淥瓊貪污的錢款數額並不大，每個月都在萬元左右，也只是用於購物消費和少量理財。但在2016年10月，她迷上能「轉運消災」的水晶首飾，怎麼能弄到更多的錢，去買更多的水晶，變成了她這3年來每天所思所想的事情。

「每次得到首飾的那兩天都會特別開心，可是很快地，我的心裡就開始空虛，想要去買更漂亮更貴的首飾。」這3年來，包淥瓊的一隻手上會戴4、5條手串，3、4隻戒指，這樣的珠光寶氣，讓她得到了「我是公主」的滿足。包淥瓊被調查之後，家人從她的櫃子裡找出了84件首飾，其中看起來差別甚微的手鏈竟然有34串。

▼ 包淥瓊瘋狂迷上購買水晶首飾。（圖／視覺中國）

就這樣，包淥瓊每個月都熟絡挪用公款，像是做拼圖一樣，東挪西拼，把各個管道的錢都以薪資發放的名義套取出來，每個月貪污金額超過10萬元，最瘋狂的一個月竟然拿了25萬餘元。然而好景不長，今年4月1日，包淥瓊因涉嫌貪污犯罪，數額特別巨大，被採取留置措施接受調查。

經查，包淥瓊利用職務之便，在2016年1月至2019年2月期間，以虛列人員套取工資、獎金、補貼的手段，作案百餘起，共貪污公款307餘萬元，其中242餘萬元用於購買水晶飾品。2019年8月14日，包淥瓊被判處有期徒刑6年，並處罰金40萬元。

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