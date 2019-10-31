苗栗無照高職生騎車跨越雙黃線　無辜母子校門口遭撞倒地

▲無辜的母子因為無照高職生的橫衝直撞而受傷倒地 。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名陳姓婦人，31日早上7時許，正要載自己就讀小1的兒子上學，騎車準備左轉到校門口時，被後方搶快又逆向的高職生攔腰撞上，2車3人通通摔倒在地，男童當場嚎啕大哭，所幸都只是輕微擦傷，據警方初步了解，肇事學生還是無照駕駛，詳細肇事責任還待警方進一步釐清。

據目擊者行車紀錄器顯示，這名方姓少年騎乘機車行經龍山路時，因前方山佳國小正值上課時間，車流量較大；方姓少年疑似搶快而跨越雙黃線，並來回穿梭車陣之中；快到學校門口時，因為陳婦正要從龍山路左轉到校門口，方男煞車不及而直接撞上，2車3人通通摔倒在地，後座的男童更是嚇得哇哇大哭，所幸經救護人員初步包紮後3人皆無大礙。

▲無照高職生因騎車搶快又跨越雙黃線，不慎撞上準備左轉的母子，所幸3人都只是擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，就讀附近高職的方男還未成年，因此並無駕照，依交通道路管理處罰條例先罰6000元，後又因跨越雙黃線駛入來車道再罰600元罰款；因為事發地點並無路口監視器，加上馬路也無號誌，至於相關責任歸屬，還待警方詳細釐清之中。

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