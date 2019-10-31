母嫌「30歲還沒嫁人」！鐵棍暴打女兒　她痛哭：媽只疼哥哥

▲女兒被打到腳全瘀青。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

圖文／周刊王

只因女兒30歲還沒嫁人，母親居然拿鐵棍把人打到皮開肉綻。在大陸江蘇常州，一名王姓母親嫌棄女兒花花（化名）遲遲沒嫁人，表現不好又愛頂嘴，因此多次持棍棒、徒手毆打她，目前已經被警方刑事拘留；女兒揚言，不賠償8萬元（約新台幣34.4萬元），一定不撤告。

綜合陸媒報導，30歲的花花至今未婚，之前都一個人在外地工作，但表現並沒有特別突出，因此一年前回到家中經營的店幫忙；不過她認為母親重男輕女，只幫哥哥買房子，卻不願意幫她買，因此與母親之間產生矛盾，2人常起口角，「媽媽只疼哥哥。」

▲手都流血。

▲王母認為，這是在教育女兒，非虐待。

王姓母親表示，父母幫兒子買房子是合情合理的，也是做父母的責任，但女兒卻覺得大家只護著兒子，之後只要數落女兒幾句，就會遭到回嘴，令人難以忍受，才會情緒失控打人。

日前雙方又吵起來，王母請女兒回店收拾，不料又被頂嘴，因此拿起旁邊的鐵棍就往女兒身上打。此次花花不忍了，稱自己長期遭母親虐打，身心皆受到傷害，因此要母親賠償8萬元（約新台幣34.4萬元）才可調解，否則一切免談。王母知道後氣到昏厥，目前已被警方依故意傷害罪進行刑事拘留。

延伸閱讀

張嘉郡男友爆劈腿 W女公開痛哭錄音檔「你說會戴套但騙我」

下藥勒斃前女友！ 新竹男「伴屍吃泡麵」傳訊前妻：下個就是妳

報復姐夫性侵！13歲少女鐵棍打死姐 持刀強行「剖腹取嬰」