興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

記者黃孟珍／苗栗報導

國立中興大學1名黃姓學生，29日凌晨騎車時遭白色賓士車撞死後逃逸；國立聯合大學為了提醒學生注意交通安全，在官方LINE群組發文，標題竟寫「又是夜遊惹的禍」，引發網友爭議；為此興大學生會也發出聲明，要求聯合大學道歉，聯大校方也承認標題欠缺考慮，也向興大表示歉意。

▲聯合大學在官方LINE群組中，提醒學生注意交通安全竟用「又是夜遊惹的禍」為標題，引發興大學生會不滿。（圖／國立中興大學學生會臉書）

▲▼國立中興大學黃姓學生，29日凌晨騎車時，遭白車賓士車撞死並且逃逸。（圖／東森新聞提供）

針對興大黃姓學生29日凌晨遭賓士車撞死意外，為了提醒學生安全，聯合大學於30日上午9點多，在學校官方LINE帳號群組中，以「又是夜遊惹的禍」為標題，並附上新聞報導連結，但這個訊息被轉傳到網路社團上，立刻遭到網友一陣砲轟，認為「有沒有出車禍跟去夜遊有什麼關係？」更有人批評聯大是在消費黃姓男學生。

中興大學學生會得知此消息後，立刻也在臉書上發出聲明，並嚴厲譴責聯大校方對此事件用詞不當，並要求聯大對使用偏離事實敘述一事公開道歉，並更正錯誤，後續我們將會在例行會議持續追蹤。

▲聯大學生事務處也在興大學生會臉書發表聲明，並對標題考慮欠周表示道歉之意。（圖／中興大學學生會臉書）

對此，聯大校方也表示，是因為上月底本校學生也在深夜發生車禍意外喪生，前幾天又有一位同學清晨在校外騎車受傷送醫急救，所幸目前脫離險境。發生這些重大車禍，學校都深感遺憾和傷痛，十分關心同學的交通安全，所以校安中心近月來持續運用「國立聯合大學」校安中心LINE群組，針對平時減速行車、天雨路滑注意行車、注意山區強風、夜間行車安全等方面加強宣導。

聯大也強調，很遺憾興大黃姓同學夜間騎車外出，不幸遭汽車撞擊，本校同感傷痛，並且聯想到日前本校的不幸案例，因此才特別再發出LINE訊息提醒同學，在新聞訊息上附加的標題內容有考慮欠周造成誤解，僅此向中興大學師生致歉。

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